1:20 | 15.09.2020

Vorsorge für Ausfälle: Sparkassen Hessen und Thüringen erwarten Gewinnrückgang

FRANKFURT (dpa-AFX) – Höhere Vorsorge in der Corona-Krise dürfte die Gewinne der Sparkassen in Hessen und Thüringen in diesem Jahr erheblich schmälern. Das Betriebsergebnis vor Bewertung – also das operative Ergebnis – werde 2020 “deutlich niedriger erwartet als im Vorjahr”, prognostiziert der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen am Montag. Erwartet wird ein Wert von etwa 760 Millionen Euro, das wären 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. “Angesichts der momentanen gesamtwirtschaftlichen Lage wäre das immer noch ein akzeptables Ergebnis”, befand der geschäftsführende Präsident des Verbandes, Gerhard Grandke. Allerdings wird der Prognose zufolge auch das Betriebsergebnis nach Bewertung im laufenden Jahr niedriger ausfallen als 2019. Im vergangenen Jahr hatten die Sparkassen in Hessen (33 Institute) und Thüringen (16) zusammen unter dem Strich 311 Millionen Euro verdient. “Es wird in der kommenden Zeit mit Sicherheit mehr Kreditausfälle bei Banken und Sparkassen geben, auch bei uns”, sagte Grandke. “Wir werden das aber dank unserer guten Eigenkapitalausstattung schultern.” Er habe zudem “die Hoffnung, dass sich die aktuelle Normalisierung fortsetzen wird und viele Unternehmen ihre Durststrecke überleben werden”. Dennoch werden die Sparkassen in den beiden Bundesländern der Prognose zufolge ihre Vorsorge für mögliche Kreditausfälle auf 167 Millionen Euro fast vervierfachen. Die regional verwurzelten Sparkassen waren in der Pandemie als Kreditgeber für Unternehmen besonders gefragt. Der Kreditbestand erhöhte sich seit Jahresbeginn um 2,2 Milliarden Euro auf 81,3 Milliarden Euro Ende Juni. Deutliche Zuwächse gab es auch bei den Kundeneinlagen, obwohl es kaum noch Sparzinsen gibt: Sie kletterten um 3,4 Milliarden Euro auf 107,8 Milliarden Euro – nach Einschätzung des Verbandes auch deshalb, weil privater Konsum und Tourismus wegen der Corona-Einschränkungen zeitweise gebremst waren und viele Menschen daher mehr Geld aufs Konto legten./ben/DP/men