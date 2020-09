19:53 | 18.09.2020

VW-Betriebsrat Osterloh fordert E-Auto-Produktion für Wolfsburg

WOLFSBURG (dpa-AFX) – VW -Konzernbetriebsrat Bernd Osterloh ist angesichts der unzureichenden Auslastung des VW-Werks in Wolfsburg besorgt und schlägt die Fertigung von Elektro-Autos vor. “Die Corona-Krise erschwert auf den ersten Blick das Auslastungsproblem im Stammwerk. Wir kommen in Wolfsburg dieses Jahr vielleicht irgendwo bei um die 500 000 Fahrzeuge Jahresproduktion raus. Das Thema ist aber, dass es auch ohne Corona keine 700 000 Fahrzeuge gegeben hätte”, sagte er der “Braunschweiger Zeitung” (Samstag). Das Werk sei aber auf ein höheres Produktionsvolumen ausgelegt. “Die Fabrikkosten benötigen einfach einen größeren Teiler als 500 000 Autos. Wir kommen da irgendwo ab 700 000 Fahrzeuge auf einen grünen Zweig”. Daher fordert er ein zusätzliches Modell. Er fände es sinnvoll, dass auch in Wolfsburg ein Elektro-Auto gefertigt wird. Darüber müsse spätestens 2021 entschieden werden./koe/DP/fba