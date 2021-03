19:01 | 14.03.2021

WAHL/Hochrechnung: SPD gewinnt Wahl in Rheinland-Pfalz – CDU stürzt ab

MAINZ (dpa-AFX) – Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag klar gewonnen. Die CDU stürzt nach der ersten Hochrechnung der ARD dagegen auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis im Land ab./mfi/DP/mis