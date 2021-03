19:42 | 14.03.2021

WAHL/ROUNDUP/Südwest-Grüne: Sondierungsgespräche mit CDU, SPD und FDP

STUTTGART (dpa-AFX) – Die baden-württembergischen Grünen haben nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl Sondierungsgespräche zu möglichen Koalitionen mit CDU, SPD und FDP schon ab Mitte der Woche angekündigt. “Wir gehen Mitte dieser Woche mit allen demokratischen Parteien in Sondierungsgespräche”, teilte der Fraktionschef im Landtag, Andreas Schwarz, am Sonntag mit. “Ich bin dankbar, dass alle politischen Mitbewerber des demokratischen Spektrums sich klar dazu bekannt haben, politische Verantwortung zu übernehmen.” Zu einem Favoriten als möglichen neuen Koalitionspartner äußerte er sich nicht. “Mit wem wir das am besten können, das werden die Gespräche zeigen”, sagte Schwarz. Er sei mit dem Ergebnis überaus zufrieden. “So grün war Baden-Württemberg noch nie”, sagte der Fraktionschef. Es sei sein Ziel gewesen, weiterhin die größte Regierungsfraktion im Landtag von Baden-Württemberg zu stellen und weiter zu wachsen. “Dieses Ziel haben wir erreicht.” Auch Landesparteichef Oliver Hildenbrand ließ zunächst offen, welche Koalition die Grünen anstreben. “Wir wissen heute Abend noch nicht, mit wem wir wollen, aber wir wissen sehr genau, was wir wollen”, sagte er im SWR. Als wichtigste Themen nannte er den Klimaschutz, mehr Innovationen und mehr Zusammenhalt für Baden-Württemberg. Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg nach ersten Zahlen mit großem Abstand gewonnen./mov/mbr/DP/mis