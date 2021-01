18:06 | 20.01.2021

Walter-Borjans: ‘Neues Kapitel’ in den Beziehungen zu den USA

BERLIN (dpa-AFX) – Mit der Vereidigung von Joe Biden als US-Präsident wird nach Ansicht von SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ein “neues Kapitel” für die Amerikaner, aber auch in den transatlantischen Beziehungen aufgeschlagen. “Jetzt ist der Zeitpunkt, gemeinsam nach vorn zu blicken”, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD werde ihren Teil dazu beitragen, dass Deutschland und Europa die Partnerschaft mit den USA wiederbeleben. “Die deutsche Sozialdemokratie wird Biden nach Kräften bei der Herkulesaufgabe unterstützen, zu versöhnen, was (der ausgeschiedene US-Präsident Donald) Trump gespalten oder an Spaltung vertieft hat.” Kontroversen sollten künftig im Dialog und nicht mit Drohgebärden ausgetragen werden. “Wir brauchen eine Weltpolitik, die auf einen friedlichen Dialog setzt und internationale Vereinbarungen achtet”, sagte Walter Borjans. Nur so werde es gelingen, auch an andere kraftvolle Signale für Demokratie, Menschenrechte und gegenseitigen Respekt zu senden./mfi/tam/DP/nas