17:48 | 01.07.2020

WDH/AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekord, überholt Toyota als wertvollster Autobauer

(Unternehmensname im Titel korrigiert) NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die Aktien von Tesla haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt und den bislang höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von gut vier Prozent auf 1125,98 Dollar zu Buche. Tesla ist mit einer Marktkapitalisierung von gut 207 Milliarden Dollar an Toyota vorbeigezogen und damit – gemessen am Börsenwert – der wertvollste Autobauer der Welt. Die monatelange Rally der Tesla-Papiere hat bereits zu Wochenbeginn neuen Schwung gewonnen. Anleger spekulieren derzeit auf einen vierten Quartalsgewinn in Folge. Positive Quartalsergebnisse und eine hohe Marktkapitalisierung sind Voraussetzungen dafür, dass Tesla in den wichtigsten US-Aktienindex S&P 500 aufgenommen werden kann. Dies würde den Anteilsscheinen mehr Aufmerksamkeit verleihen und könnte so die Rally weiter antreiben./la/jha/fba ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————– ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–