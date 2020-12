8:43 | 23.12.2020

WDH/Aktien Asien: Gewinne – Anleger trotzen Trumps Drohung gegen Corona-Paket

(Überflüssige Zahl im zweiten Absatz gestrichen) TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) – Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch wieder etwas Tritt gefasst. Die dortigen Anleger reagierten erstaunlich gelassen auf die Nachricht, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert und mit einem Veto gedroht hatte, schrieb Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,85 Prozent auf 5007,12 Punkte. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte im späten Handel um 0,71 Prozent auf 26 305 Punkte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,33 Prozent höher bei 26 524,79 Punkten./gl/mis