19:03 | 29.07.2020

WDH/Andrea Nahles tritt Amt in Post- und Telekommunikationsbehörde an

(Schreibweise im ersten Satz korrigiert: Andrea Nahles) BONN (dpa-AFX) – Die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles wird Anfang August ihr neues Amt als Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost antreten. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Nahles’ Vorgänger Andreas Hermes wechselt ins Bundeswirtschaftsministerium. Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (BAnst PT) ist zuständig für die Belange von Beamtinnen und Beamten, die bei den Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost, also bei Telekom, Post oder Deutscher Bank, tätig sind oder waren. Dabei geht es etwa um die Versorgung im Ruhestand und die Weiterführung von sozialen Einrichtungen. Nahles war Anfang Juni 2019 nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Europawahl und zermürbender innerparteilicher Kritik von ihren Ämtern zurückgetreten./swe/DP/fba