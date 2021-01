21:26 | 12.01.2021

WDH/Devisen: Euro stabilisiert sich nach Verlustserie

(Wochentag im ersten Satz korrigiert: Dienstag) NEW YORK (dpa-AFX) – Der Euro hat sich nach einer dreitägigen Talfahrt am Dienstag wieder stabilisiert. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2202 US-Dollar und damit sichtbar mehr als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2161 (Montag: 1,2163) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8223 (0,8222) Euro gekostet. Nachdem in den Wochen vor dem Jahreswechsel der Dollar unter Druck gestanden hatte, galt dies an den vergangenen Handelstagen für den Euro. Marktökonom Jonathan Petersen von Capital Daily prognostiziert dem “Greenback” im Jahresverlauf weitere Verluste, da er von einer weiter lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed ausgeht. Zudem dürfte die Risikobereitschaft der Anleger hoch bleiben und die Weltwirtschaft sich vom Schock der Corona-Pandemie erholen. Das begünstigt eher den Euro gegenüber dem als sichere Reservewährung geltenden Dollar./gl/he