20:57 | 06.01.2021

WDH/Trump: Pence ‘hat nicht den Mut gehabt’, Wahlergebnis zu blockieren

(überflüssiges Wort in der Überschrift entfernt) WASHINGTON (dpa-AFX) – Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat seinem Stellvertreter Mike Pence wegen dessen Weigerung, die Bestätigung der Wahlergebnisse im Kongress zu verhindern, mangelnden Mut vorgeworfen. Pence “hat nicht den Mut gehabt zu tun, was getan werden sollte”, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Pence hatte zuvor erklärt, dass er bei der Sitzung des Kongresses zur Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl nicht einseitig Stimmen von Wahlleuten ablehnen werde. Sein Eid zum Schutz der Verfassung erlaube ihm das nicht, teilte Pence kurz vor Beginn der Sitzung mit, die er als Präsident des Senats leitetete. Pence stellte sich damit gegen Trumps wiederholte Forderungen, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden doch noch zu kippen./jbz/DP/he