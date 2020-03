12:34 | 11.03.2020

WDH/VIRUS/Merkel zu Corona-Krise: Werden tun, was notwendig ist

(Satzstellung im Zitat des zweiten Satzes korrigiert: “Wir werden das, was notwendig ist, tun.”) BERLIN (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein entschlossenes Handeln der Bundesregierung angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzufedern. “Wir werden das, was notwendig ist, tun”, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Entscheidend sei, dass Deutschland gut durch die Situation komme. Merkel sprach von einer außergewöhnlichen Lage. Man werde dann am Ende schauen, was das für den Haushalt bedeute. Die Kanzlerin stellte damit eine mögliche Lockerung der “Schwarzen Null” in Aussicht – dies ist ein Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung./bw/sam/bk/rm/mfi/sk/hoe/DP/jha