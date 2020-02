18:36 | 11.02.2020

Wechsel an der Spitze von Heineken

AMSTERDAM (dpa-AFX) – Der Vorstandschef der niederländischen Bierbrauerei Heineken , Jean-François van Boxmeer, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde nach 15 Jahren die Führung des zweitgrößten Bierbrauers der Welt abgeben, teilte Heineken am Dienstag in Amsterdam mit. Sein Nachfolger soll ab 1. Juni Dolf van den Brink (46) werden, der zur Zeit Direktor für Heineken in Asien ist. Der 58 Jahre alte Belgier van Boxmeer arbeitete seit 1984 bei der Brauerei und gehörte dem Vorstand seit 2001 an. Als Grund für den Rücktritt nannte van Boxmeer der Erklärung zufolge, es sei Zeit für einen Generationenwechsel./ab/DP/nas