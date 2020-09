7:12 | 18.09.2020

Weitere Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

MAINZ (dpa-AFX) – Verdi hat im Tarifstreit mit der Post Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung erneut zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen. Betroffen seien am Freitag Standorte im saarländischen Völklingen, in Koblenz, Göllheim und Rockenhausen (beide im Donnersbergkreis) sowie in Alzey und Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen, teilte die Gewerkschaft mit. Verdi schätzte, dass etwa 200 Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 140 000 Tarifbeschäftigten der Post eine lineare Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21./22. September geplant./wib/DP/zb