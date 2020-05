14:56 | 30.05.2020

Wieder Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) – In Berlin und anderen deutschen Städten sind am Samstag wieder Menschen aus Protest gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Straße gegangen. Mancherorts gab es auch Demonstrationen, die sich gegen Rechtsextreme und Verschwörungstheorien richten. In Berlin begleitete die Polizei die verschiedenen Kundgebungen mit insgesamt 550 Einsatzkräften. Bis zur Mittagszeit sei die Lage aber überschaubar gewesen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz auf Anfrage. Die meisten Versammlungen sollten erst am Nachmittag oder Abend starten. Nach wochenlangen Einschränkung gibt es in Berlin inzwischen keine Begrenzung der Teilnehmerzahl für Demonstrationen mehr. Für Aufsehen sorgte ein Autokorso, der vor dem Berliner Olympiastadion Richtung Kanzleramt startete. Mehrere Dutzend Wagen und Motorräder folgten hupend dem Wagen von Vegan-Koch und Bestsellerautor Attila Hildmann. Er war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien aufgefallen./fdu/ggr/cs/DP/fba