6:05 | 20.11.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 03. Dezember:

FREITAG, DEN 20. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: “Frankfurt European Banking Congress” (online) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde CHE: Swiss Re, Investor Day 2020 TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/20

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/20

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (vorläufig)

06:30 NLD: Konsumausgaben 09/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/20

10:00 POL: Industrieproduktion 10/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (vorab) EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

EUR: Moody’s Ratingergebnis Lettland, Ukraine SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Videokonferenz der für Raumfahrt zuständigen EU-Minister 10:00 DEU: Deutsche Bank Telefonkonferenz zur Vorstellung der Studie: “Robuste Deutsche? Wie die Bundesbürger die Corona-Krise meistern” mit Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank, und Thomas Hoerter, Leiter Konzernmarktforschung 10:00 EUR: Videokonferenz der EU-Verteidigungsminister 10:00 DEU: Online-Pk Paritätischer Gesamtverband zu Paritätischen Armutsbericht 2020 mit Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands MYS: Virtuelles Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec, unter anderen mit USA, China, Russland und Japan ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 23. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen

14:00 CHE: IATA Global Media Day (online)

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 10/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

DEU: Digital Transformation Week des Digitalverbands Bitkom “#transformweek20”

u.a. zur Digitalisierung in den Bereichen Gesundheitswesen, Mobilitätsbranche, Energiesektor, der Landwirtschaft und des Handels. Eröffnung durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Weitere Teilnehmer: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 24. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Rocket Internet, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Online-Pressegespräch Visa zum Thema “Digitales Bezahlen”

11:00 DEU: Digitale Pk der Spielwarenbranche zu aktuellen Zahlen und Ausblick 2021

13:00 CHE: Jahreshauptversammlung des Dachverbandes der Fluggesellschaften IATA mit Finanzprognose (online)

14:00 CHE: Novartis, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse veröffentlicht Ergebnisse ihrer Befragung zur Dax-Reform

IRL: CRH, Trading Update

USA: Dell, Q3-Zahlen

USA: Autodesk, Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q4-Zahlen

USA: Analog Devices, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/20

09:30 DEU: Dekabank, Telefonkonferenz “Konjunktur- und Kapitalmarktausblick”

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/20

10:00 DEU: Deutsche Bank, Kapitalmarktausblick 2021 (online)

15:00 USA: FHFA-Index 09/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) zum Thema “Effiziente Energiewende 3.0”, Berlin 09:00 DEU: Online-Jahrestagung Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) zur Vereinbarkeit von industrieller Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigem Klimaschutz 09:30 DEU: Dekabank Telefonkonferenz zu “Konjunktur- und Kapitalmarktausblick”

mit Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater und Kapitalmarktstratege Joachim Schallmayer 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage gegen Booking.com 11:00 DEU: Digitale Pk der Spielwarenbranche. Die Branche wird aktuelle Zahlen und einen Ausblick auf 2021 vorstellen. ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 25. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 10/20

08:00 CHE: IATA Global Media Day (online)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:30 DEU: DWS-Marktausblick mit DWS-Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Immofinanz AG, Q3-Zahlen

ESP: Endesa, Strategic Plan Update 2021-2023

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 09/20

14:30 USA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/20

16:00 USA: Private Einkommen 10/20

16:00 USA: Konsumentenausgaben 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4./5.11.2020 SONSTIGE TERMINE

DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf 12:15 DEU: Online-Pk Maschinenbauverband VDMA Elektrische Automation ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Axel Springer SE, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: NordLB, 9Monatszahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verkündungstermin im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Informationspflichten von Internethändlern 10:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 27. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Commerzbank, “Konjunktur- und Marktausblick 2021” mit Chefvolkswirt Jörg Krämer (online)

10:30 CHE: Credit Suisse, ao Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 10/20

08:45 FRA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Bulgarien, Liechtenstein

EUR: Moody’s Ratingergebnis Schweiz, Belgien HINWEIS

USA: verkürzter Handel Aktienmarkt (19.00 h) und Anleihenmarkt (20.00 h) ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 30. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Adler Group, Q3-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/20 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/20

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 111/20 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 11/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 10/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago 11/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Verleihung des Bundespreises Ecodesign 2020 durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze 09:30 DEU: Handelsverband Hessen, Weihnachts-Pk NLD: 25. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) AUT: 180. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 01. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Salesforce, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 11/20 TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/20

00:50 JPN: Investitionen Q3/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20

09:00 HUN: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/20

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Online-Digital-Gipfel der Bundesregierung u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 02. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

DEU: Dr. Hönle, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 11/20 SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 03. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 10/20

10:00 DEU: Auto-Importeursverband VDIK Jahres-Pk (online)

22:00 DEU: Deutsche Börse Überprüfung der Indizes

DEU: VD / KBA / VdIK – Pkw-Neuzulassungen 11/20

SWE: SAS, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 11/20 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Dienste 11/20

09:45 ITA: PMI Dienste 11/20

09:50 FRA: PMI Dienste 11/20

09:55 DEU: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 11/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/290 (endgültig)

16:00 USA: ISM Service 11/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zum Gesundheitsreport 2020: “Mobilität – Arbeit – Gesundheit” ——————————————————————————–

