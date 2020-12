17:35 | 22.12.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 05. Januar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 05. Januar:

^

——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 23. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 10/20

08:00 DEU: Außenhandelspreise 11/20

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 11/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/20

09:00 ESP: BIP Q3/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 11/20

15:00 USA: FHFA-Index 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 24. DEZEMBER 2020 HINWEIS “Heiligabend” Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, geschlossen Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), Mailand (12.30 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Madrid (14.00 Uhr MEZ), Paris, Amsterdam, Luxemburg (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börse in Russland geöffnet ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 25. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/20

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/20

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/20

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/20 HINWEIS 1. Feiertag “Weihnachten” Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 28. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/20 HINWEIS:

GBR / AUS: Börsen geschlossen, Feiertag ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 29. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR:

14:30 USA: Case-Shiller Hauspreisindex 10/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) Online-Pk zur wirtschaftlichen Lage und Perspektiven mit BGA-Präsident Anton F. Börner ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 30. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Börse Stuttgart, Online-Pressegespräch zum Jahresschluss TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) HINWEIS

DEU / AUT: Börse verkürzter Handel (bis 14.00 h) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 31. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) HINWEIS “Silvester” Börsen in Frankfurt, Prag, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen Verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), Mailand (12.30 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Madrid (14.00 Uhr MEZ), Paris, Amsterdam, Luxemburg (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 01. JANUAR 2021 HINWEIS Feiertag “Neujahr” – Börsen weltweit geschlossen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 04. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

FRA: PSA, Hauptversammlung vor geplanter Fusion mit Fiat Chrysler TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

16:00 USA: Bauausgaben 11/20 SONSTIGE TERMINE

GBR: Gericht gibt Urteil im US-Auslieferungsantrag gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange bekannt ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 05. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Tui, außerordentliche Hauptversammlung (online) DEU: Pkw-Neuzulassugen VdiK, VDA, KBA 12/20 und Gesamtjahr 2020

USA: Pkw-Absatz 12/20 TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/20

10:00 DEU: Geldmenge M3 11/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Hans-Böckler-Stiftung zu den Corona-Folgen – Ausblick auf die Wirtschaftspolitik 2021 ——————————————————————————–

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi