6:05 | 24.06.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 07. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 07. Juli:

MITTWOCH, DEN 24. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Württenbergische Lebensversichung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: GFT Technologies, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: windeln.de, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Amprion Online-Pk zur Zukunft des Offshore-Netzes

13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Blackberry, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/20 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 06/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/20

09:00 DEU: Videoschalte mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR

12:00 DEU: Der “Wirtschaftsweise” Volker Wieland erläutert die jüngste Konjunkturprognose des Sachverständigenrates – per Videoschalte

13:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über eine Klage gegen die Versteigerung von 5G-Lizenzen. Geklagt hatte Telefónica Deutschland.

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/20

15:00 USA: FHFA-Index 04/20

15:00 USA: IWF stellt Prognose zur Entwicklung Weltwirtschaft vor

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 RUS: Russlands große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland 10:00 DEU. Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 10:00 DEU: Vorstellung BUND-Jahresbericht 2019 und Herausforderungen 2020/2021 10:30 DEU: Online-Pk Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) zur aktuellen Gesundheitspolitik u.a. mit dem PKV-Vorsitzenden Ralf Kantak 12:00 BEL: EU-Kommission stellt Bericht zu zwei Jahren Datenschutzgrundverordnung vor 15:00 DEU: Pk zu Standortkonferenz 2020 zur Situation der Industrie in Deutschland als Online-Video-Konferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), BDI-Präsident Dieter Kempf, IfW-Präsident Gabriel Felbermayr und Jörg Hofmann, dem Ersten Vorsitzenden der IG Metall DEU: Mündliche Verhandlung vor dem OVG zum Luftreinhalteplan für die Stadt Kiel USA: US-Präsident Donald Trump emfängt Polens Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 25. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Zumtobel, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: zooplus, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Highlight Communications, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re Media Day

12:00 DEU: Lufthansa, ao Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: DEAG Deutsche Enterainment, Hauptversammlung (online)

20:30 USA: US-Bankenstresst / 1. Teil

22:15 USA: Nike, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: All Industry Activity Index 04/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 04/20

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q1/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 04/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/20

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 4.6.20

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/20 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Digitaler Tag der Immobilienwirtschaft als Video-Format u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) DEU: Tarifverhandlungen für 850 000 Beschäftigte am Bau HINWEIS

HKG / CHN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 26. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Statement

08:00 DEU: Vapiano, Geschäftsbericht 2019

08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Software, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: RIB Software, Hauptversammlung (online)

12:15 DEU: VDMA, Online-Pressegespräch “Antrieb im Wandel: Fokus Brennstoffzelle”

13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Außenhandelspreise 05/20

08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 05/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/20

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/20

14:30 USA: Realeinkommen 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/20 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet Streit unter Wohnungseigentümern über laute Trittgeräusche durch neu verlegte Fliesen HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

SAMSTAG, DEN 27. JUNI 2020 SONSTIGE TERMINE

EUR: Neuer Spendengipfel für Corona-Impfstoff – Bei und nach einer von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einberufenen internationalen Geberkonferenz am 4. Mai kamen insgesamt rund zehn Milliarden Euro für die gemeinsame Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen und Arzneien gegen Corona zusammen. Doch benötigt werde ein Vielfaches, sagt von der Leyen und organisiert diese zweite Spendenveranstaltung. ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 29. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/20

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat zur geplanten Absenkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 30. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 26. Kalenderwoche

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Deutsche Forfait, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen FIN: Ferratum Oyj, Hauptversammlung

FRA: L’Oreal, Hauptversammlung

NLD: Steinhoff, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/20

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/20 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Industrie 06/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 05/20

08:00 GBR: BIP Q1/20 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugepreise 06/20

09:00 ESP: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig)

11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 3 Mrd EUR / Laufzeit: 7 Jahre

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil: Wie teuer darf das Basiskonto sein? ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 01. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury’s, Q1 Trading Statement

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) USA: Pkw-Absatz 06/20 TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/20

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 05/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 10.6.20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 EUR: Deutschland übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union RUS: Volksabstimmung in Russland über größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes, die Kremlchef Wladimir Putin die Macht sichern soll HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 02. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Grenke, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Berentzen-Gruppe, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cenit AG, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 06/20

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/20

14:30 USA: Handelsbilanz 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Branchengespräch Luftfracht 2020 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV) HINWEIS

USA: Anleihenmarkt – verkürzter Handel (bis 20.00 h) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 03. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: VDA / VdIK / KBA – Pkw-Neuzulassungen 06/20

10:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 06/20

03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe Dienste 06/20

09:15 ESP: PMI Dienste 06/20

09:45 ITA: PMI Dienste 06/20

09:50 FRA: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 05/20

10:00 EUR: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/20 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 06. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: CPU Softwarehouse, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/20

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/20

15:45 USA: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 07. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Takkt, Hauptvesammlung (online)

10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: bet-at-home.com, Hauptversammlung (online) DNK: Bang & Olufsen, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 05/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich in mehreren Verhandlungen mit der Verjährung und dem Verfall von Urlaub DEU: Pk Welthungerhilfe zum Jahresbericht 2019, u.a. mit Präsidentin Marlehn Thieme

