17:34 | 27.01.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Februar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. Februar: ^

——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 28. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

07:00 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:30 DEU: Zooplus, Umsatz 2019

10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk, Frankfurt

10:00 DEU: Pressegespräch LBBW-Chef Rainer Neske, Frankfurt

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen, Stockholm

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

12:55 USA: United Technologies, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:15 USA: Ebay, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Xilinx, Q3-Zahlen

USA: Xerox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q4/19

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/20 SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressefrühstück The Early Editors Club (TEEC) zum Wirtschaftsausblick 2020 u.a. mit Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, und Wirtschaftsressortleiter des Magazins Cicero, Bastian Brauns 09:00 DEU: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Brexit 09:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Zahlungsverzug öffentlicher Stellen in Italien. 10:00 DEU: Pk Heraeus zu “Edelmetallprognose für das Jahr 2020”, Frankfurt 10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk des Elektroindustrieverbandes (ZVEI) zur Entwicklung 2019 und zur Prognose 2020 11:00 DEU: EZB-Bankenaufsicht Pk zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken (SREP), Frankfurt 11:00 DEU: Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zur “Konjunkturprognose 2020”, Berlin 11:00 DEU: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) – Jahres-Pk

Zur ÖPNV-Bilanz 2019, zu 365-Euro-Tickets und “kostenlosem” Nahverkehr, Berlin 12:00 DEU: Veranstaltung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) “Lessons from the Finnish basic income trial”, Berlin 18:00 DEU: Neujahrsempfang ZIA Immobilienwirtschaft zu Rückblick 2019 und Ausblick 2020 u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), Berlin 18:30 DEU: Eröffnung der Spielwarenmesse mit Verleihung des ToyAwards, Nürnberg HINWEIS

HINWEIS

CHN/HGK: Feiertage, Börsen geschlossen

——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 29. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2019

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Umsatz 2019

07:00 ESP: Santander, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

07:30 DEU: Comdirect, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h)

08:00 IRL: Wizz Air, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Verkündungstermin im Schadenersatzprozess zwischen Prevent TWB und VW vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf

10:00 DEU: Robert Bosch GmbH, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:50 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

14:00 USA: McDonald’s, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen

22:30 USA: Facebook, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Elisa, Jahreszahlen

SWE: SEB, Jahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: Mastercard, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q4-Zahlen

USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Zum Brexit (31.01.20): Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit dem Vereinigten Königreich, Jahre 2014-2017

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/19

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 01/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/20

09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 12/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 5 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/19 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/19

16:30 USA: EIA, Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20:30 h Pk mit Fed-Chef Powell) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin 11:00 DEU: PresseClub-Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Joachim Wuermeling, zum Thema “Bedroht Libra unsere Banken?”, München 11:00 DEU: Pk VDMA Power Systems und Bundesverband WindEnergie zu Ausbauzahlen der Windenergie 2019 14:00 DEU: Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2020 und des Kohleausstiegsgesetzes durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 19:00 DEU: Neujahrsempfang des Verbands der Automobilindustrie, Berlin DEU: Eröffnung der Spielwarenmesse 2020, Nürnberg HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 30. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

00:50 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (endgültig)

06:45 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen (endgültig)

06:00 CHE: Bucher, Umsatz 2019

06:30 CHE: BEKB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q4-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 NLD: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (endgültig)

08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

14:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

16:00 DEU: VW-Pressegespräch und Werkführung zur Digitalisierung der Fertigung mit Andreas Tostmann, Vorstand für Produktion und Logistik der Marke VW, und Stefan Loth, Leiter des Werks Wolfsburg

22:01 USA: Amazon.com, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swatch Group, Jahreszahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Visa, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q4-Zahlen

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Altria Group, Q4-Zahlen

USA: Amgen, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: BIP Q4/19 (vorläufig)

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/20

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/19 (vorläufig)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 01/20

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/19 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/19

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q4/19 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: BIP Q4/19 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Maklervertrag: Darf sich der Auftrag ohne Kündigung automatisch immer weiter verlängern?, Kalrsruhe 10:00 DEU: Symposium “Wettbewerb & Regulierung im Eisenbahnsektor” u.a. mit DB-Chef Richard Lutz, Berlin 10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank (EIB), Brüssel 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies 12:00 DEU: Neujahrsempfang des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit GDV-Präsident Wolfgang Weiler und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), Berlin DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Baden-Württemberg 18:00 DEU: Boehringer Ingelheim präsentiert Konjunkturausblick 2020. Es handelt sich um eine Veranstaltung der die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V., der Deutschen Bank AG, Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) sowie von Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim. 18:30 DEU: Neujahrsempfang des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

——————————————————————————–

FREITAG, DEN 31. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen

07:20 ESP: BBVA, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung, Leipzig

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk, Berlin

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

14:30 USA: Chevron, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

JPN: Mitsubishi Motors, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: IDEXX Laboratories, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01/20

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/19

02:00 CHN: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20

07:30 FRA: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

14.30 USA: Arbeitskosten Q4/19

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/19

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanager 01/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (2. Umfrage)

00:00 GBR: Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union

EUR: Moody’s Ratingergebnis Deutschland, Moldawien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen SONSTIGE TERMINE

EUR/GBR: Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 12:00 DEU: Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 3. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2, Jahreszahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

19:00 DEU: Jahreseröffnung Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, Frankfurt

22:00 USA: Alphabet, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

JPN: Panasonic, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 01/20

USA: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20

09:15 ESP: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20

09:45 ITA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20

09:50 FRA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig)

09:55 DEU: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig)

10:00 EUR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig)

10:00 GRI: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 01/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 01/20

16:00 USA: Bauausgaben 12/19 SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn OOP Konferenz – Fachkonferenz für Software Architecture

Veranstalter ist die SIGS DATACOM, München ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 4. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:00 JPN: Sony, 9Monatszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Production Report 2019

13:00 FIN: Nokian Renkaat, Jahreszahlen

13:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / KBA / VdIK – Pkw-Neuzulassungen 01/20

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

USA: ConocoPhillips, Q4-Zahlen

USA: Snap Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/20

11:00 LUX: Statistikbehörde Eurostat zum europäischen Energieverbrauch 2018

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2019, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des Sparkassenverbands Baden-Württemberg mit Geschäftsergebnissen, Stuttgart 11:00 DEU: Pk zur Fruchthandelsmesse Fruit Logistica, Berlin 15:00 DEU: Urteilsverkündung im Zivilprozess zwischen dem Bund der Versicherungskaufleute und Check24 um die «Jubiläumsdeals» des Unternehmens, München DEU: Warnstreik und Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Ärzte der Unikliniken USA: US-Präsident Donald Trump hält traditionelle Rede zur Lage der Nation im US-Kongress ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 5. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 h Pk und 10.00 h Hauptversammlung)

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:00 NLD: TomTom, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen (endgültig)

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 h Pk)

07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnisse der Vertragserneuerungsrunde zum 1.1.20 (9.00 h Call)

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen

08:00 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Trading Update Q3

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

10:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt

12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q4-Zahlen

14:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen

14:00 SWE: Spotify, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

DNK: Vestas, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Jahreszahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: GoPro, Q4-Zahlen

USA: Zynga, Q4-Zahlen

USA: Fox, Q2-Zahlen

USA: Qualcomm, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/20

07:45 CHE: Seco Konsumentenstimmungsindex 01/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/20

09:15 ESP: Markit PMI Dienste 01/20

09:45 ITA: Markit PMI Dienste 01/20

09:50 FRA: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig)

09:55 DEU: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig)

10:00 EUR: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig)

10:30 GBR: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/19

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 01/20

14:30 USA: Handelsbilanz 12/19

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 01/20

16:30 USA: Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 6. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 DEU: Osram Licht, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 FIN: Metso, Jahreszahlen

08:00 FRA: Total, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/19 und Jahr 2019

11:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:45 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q4-Zahlen

13:00 SWE: Securitas, Jahreszahlen

13:00 DEU: ING-DiBa AG, Bilanz-Pk, Frankfurt

13:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

16:00 DEU: Pk Carl Zeiss AG zu aktuellen Informationen zum Zeiss Hightech-Standort Jena

17:45 FRA: L’Oreal, Jahreszahlen

22:05 USA: Verisign, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Mediobanca, Halbjahreszahlen

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

FRA: Klepierre, Jahreszahlen

ITA: Mediobanca, Halbjahreszahlen

ITA: Enel, Jahreszahlen

JPN: Toyota, Q3-Zahlen

LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

SWE: Nordea, Jahreszahlen

USA: Pinterest, Jahreszahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Cigna, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: News Corp, Q2-Zahlen

USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

USA: Baxter International, Q4-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

USA: New York Times, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/19

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/19

10:00 DEU: EZB Wirtschaftsbericht

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch zur Konjunkturlage der Baumaschinen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH verhandelt Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook

——————————————————————————–

FREITAG, DEN 7. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems Chemie, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 NOR: Aker Solutions, Jahreszahlen

07:00 JPN: Suzuki Motor, 9Monatszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Umicore, Jahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

NOR: Norsk Hydro, Jahreszahlen

SWE: Saab, Jahreszahlen

USA: AbbVie, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/19

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz, 12/19 und Jahr 2019

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/19

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/20

EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Russland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Malta, Tschechien SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im größten Lkw-Kartell-Prozess, München ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 10. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Teamviewer, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

18:00 ESP: MAN stellt neue Truck-Generation vor mit MAN-Vorstandschef Joachim Drees und Traton-Konzernchef Andreas Renschler, Bilbao TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/19

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/20

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/19 SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fachkonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums “Work in Progress – Der Mensch in der Industrie 4.0”, Berlin

+ 1800 Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 13:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) zum ersten Nationalen Produktivitätsdialog, Berlin ——————————————————————————–

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi