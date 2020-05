17:35 | 28.05.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Juni 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. Juni:

^

——————————————————————————–

FREITAG, DEN 29. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Gesco, Q1-Zahlen (detailliert)

08:30 DEU: Brain Technology, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Renault – Oline-Pk zu Sparplan

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online) DEU: SDax-Indexänderungen: Raus: Sixt-Leasing / Rein: MLP TERMINE KONJUNKTUR

00:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/20

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/20

08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/20

08:00 DNK: BIP Q1/20 (vorläufig)

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/20

08:45 FRA: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 AUT: BIP Q1/20 (endgültig)

09:30 SWE: BIP Q1/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/20

10:00 PLD: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 PLD: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q1/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland, Liechtenstein

EUR: Moody’s Ratingergebnis Belgien, Schweiz SONSTIGE TERMINE

BEL: Videokonferenz der EU-Außenminister

Thema sind u.a. die Beziehungen der EU zu China und die jüngsten Entwicklungen im Afghanistan

+ 0930 Statement Außenminister Heiko Maas 12:00 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga CHE: Pharmakonferenz ASCO 2020 (online, bis 31.5.) ——————————————————————————–

SONNTAG, DEN 31. MAI 2020 TERMIN KONJUNKTUR

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 01. JUNI 2020 TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/2009

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig)

10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 04/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/20 SONSTIGE TERMINE

BEL: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit HINWEIS AUT / CHE / DEU: Feiertag “Pfingstmontag”, Börsen geschlossen ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 02. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 22. Kalenderwoche

07:50 DEU: Isra Vision, Halbjahreszahlen (Call 10.30 h)

22:15 CHE: Qontigo/Stoxx mit Ergebnissen der Überprüfung der Zusammensetzung des EuroStoxx 50, des Stoxx 50 und des Stoxx 600

22:30 USA: Zoom, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Pkw-Absatz 05/20 TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 05/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit 18:00 DEU: Bitkom – Politischer Abend mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (online) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 03. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air Holdings, Jahreszahlen

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, außerordentliche Hauptversammlung (online)

11:00 NLD: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

DEU: KBA / VDA / VdIK – Pkw-Neuzulassungen 05/20 TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/20

07:45 CHE: Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1

09:45 ITA: PMI Dienste 05/20

09:50 FRA: PMI Diente 05/20 (endgültig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/20

09:55 DEU: PMI Diente 05/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Diente 05/20 (endgültig)

10:00 DEU: Bundesagentur für Arbeit, Pk zum Thema “Entwicklung des

Arbeitsmarktes im Mai 2020”

10:30 GBR: PMI Dienste 05/20 (endgültig)

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 04/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/20

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 04/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 05/20

15:45 USA: PMI Dienste 05/20 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/20

16:00 USA: ISM Dienste 05/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (endgültig)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesregierung diskutiert über Aufhebung der generellen Reisewarnung für 31 Länder in Europa BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 04. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: KfW zu den Ergebnissen des Kommunalpanels: Auswirkung der Corona- Pandemie auf die Lage der Kommunen (Telefon-Pk)

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Online-Pk zum Geschäftsjahr 2019 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Ciena Corp, Q2-Zahlen

USA: Slack Technologies, Q1-Zahlen

DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/20

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/20

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/20

11:00 GRC: BIP Q1/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Handelsbilanz 04/20

14:30 USA: Produktivität Q1/20 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Berliner Energietage 2020 – Digitaler Wasserstofftag 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Anspruch auf Nutzungsersatz bei

Widerruf eines Darlehnsvertrages 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Citalopram-Kartell 10:30 DEU: Video-Pk Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) zu Vorstellung des neuen Statistischen Jahrbuchs (7. Juni) BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit LUX: Treffen der EU-Innen- und Justizminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 05. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Corestate Capital, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

13:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/20

08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 04/20 EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Schweden

EUR: DBRS Ratingergebnis Dänemark, Deutschland, Polen SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der IG Metall zur aktuellen Lage der Betriebe und zu möglichen Wegen aus der Corona-Krise ——————————————————————————–

SONNTAG, DEN 07. JUNI 2020 TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 05/20 ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 08. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: 8. Verhandlungstag im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche

13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online)

20:00 CHE: The Native, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/20 (endgültig)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/20

09:00 CHE: SNB Devisenreserven 05/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 06/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 09. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 05/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 04/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 04/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/20 (endgültig)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

AUT: 179. Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 10. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: DWS: Ausblick auf das 2. Halbjahr 2020 – Online-Veranstaltung

14:00 CHE: ABB, CEO Björn Rosengren Online-Präsentation Unternehmensausblick TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/20

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/20

11:00 EUR: OECD Economic Outlook

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/20

14:30 USA: Realeinkommen 05/20

20:00 USA: Fed Zinsentscheid ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 11. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung (online)

13.00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen ——————————————————————————–

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi