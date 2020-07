17:35 | 29.07.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. August:

DONNERSTAG, DEN 30. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

01:45 KOR: Samsung, Q2-Zahlem (detailliert)

06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Q2-Zahlen (Call 7.30 h)

06:30 CHE: LafargeHolcim, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Halbjahreszahlen

06:50 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen, Bad Homburg

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 11.30 h)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: Telenet, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:15 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q2-Zahlen (Presse-Call 9.00 h)

07:30 DEU: Comdirect, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Total, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 FRA: EdF, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group

08:00 GBR: Schroders, Halbjahreszahlen

08:00 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

09:00 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk (per Call)

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 16.00 h)

12:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellog, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call Q2-Zahlen

14:30 DEU: Dürr Call zu Halbjahreszahlen

17:35 FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L’Oréal, Halbjahresumsatz

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

22:02 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:05 USA: Altice, Q2-Zahlen

22:01 USA: Amazon.com, Q2-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic Group, Halbjahreszahlen

DEU: Porsche, Q2-Zahlen

DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen

ESP: Ferrovial, Halbjahres-Pk

ESP: Enagas, Halbjahreszahlen

ESP: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

FRA: Safran, Halbjahreszahlen

FRA: Korian, Halbjahreszahlen

FRA: Casino, Halbjahreszahlen

FRA: Suez, Halbjahreszahlen

GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

GBR: RSA Insurance Group, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

ITA: Mediobanca, Jahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Comcast, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: The Kraft Heinz, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: Mastercard, Q2-Zahlen

USA: Moody’s, Q2-Zahlen

USA: Expedia, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/20

08:00 DEU: BIP Q2/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/20

09:00 AUT: BIP Q2/20 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q2/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 07/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 07/20

11:00 EUR: Industrievertrauen 07/20

11:00 BEL: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/20

12:00 POL: Industrieproduktion 06/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/20 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/220 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 31. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: RIB Software, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Traton, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

09:30 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Audi, Hauptversammlung (online) und Halbjahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q2-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen

DEU: Steinhoff, Halbjahreszahlen

BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Halbjahreszahlen, Limoges

GBR: International Airlines Group (IAG), Halbjahreszahlen und Verkehrszahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen

USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 06/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/20 (vorab)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/20

07:30 FRA: BIP Q2/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 07/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Deutschland, Moldawien

EUR: S&P Ratingergebnis Albanien

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 03. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q2-Zahlen (Presse-Call 9.30 h)

08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Commerzbank, AR-Sitzung

DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

DUE: bet-at-home.com, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: KLA Corp., Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 07/20 TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgütlig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/20 SONSTIGE TERMINE

CHE: 3. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 04. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen und Verkehrszahlen 31. Kalenderwoche

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

22:00 DEU: Qiagen, Q2-Zahlen, Hilden

22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

22:05 USA: Fox, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

DEU: DMG Mori, Q2-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

USA: Ralph Lauren, Q1-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/20 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk zum Caravan Salon in Du?sseldorf (4.-13.9.), Düsseldorf ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 05. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q2-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (Presse-Call 10.00 h)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Legal & General, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Video-Pk zum Standpunkt der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe zu U?berlegungen fu?r einen sogenannten Klimazoll

18:30 DEU: Metro, Q3-Zahlen und Umsatz

18:45 DEU: Patrizia , Q2-Zahlen (detailliert)

22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / VdIK / KBA – Pkw-Neuzulassungen 07/20

AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

CHE: Ferrexpo, Halbjahresumsatz

CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

USA: Sonos, Q3-Zahlen

USA: The New York Times, Q2-Zahlen

USA: Etsy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 07/20

09:15 ESP: PMI Dienste 07/20

09:45 ITA: PMI Dienste 07/20

09:50 FRA: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau Juni und Q2/20

10:00 EUR: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 07/20

14:30 USA: Handelsbilanz 06/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 07/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM Index Dienste 07/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 06. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (Presse-Call 7.30 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (Presse-Call 9.30 h)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 9.30 h)

07:30 DEU: Adidas, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:45 DEU: BayWa, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:50 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 11.30 h)

08:00 DEU: New Work, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Metro Call zu Q3-Zahlen

11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q2-Zahlen

USA: GoPro, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/20

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/20

08:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Protokoll

10:00 ITA: Industrieproduktion 06/20

13:00 GBR: BoE Zinssentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 07. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Medigene, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Österreichische Post, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Life Aberdeen, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammllung (online) TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 07/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 06/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 06/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/20

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 06/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/20 EUR: Moody’s Ratingergebnis Malta, Tschechien

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verkündigungstermin zu Zulässigkeit einer Klage Financialright gegen Audi im Dieselskandal vor dem Landgericht ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 10. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

13:00 USA: Duke Energy, Q2-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: International Flavors & Fragrance, Q2-Zahlen DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen

DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/20

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 07/20

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 08/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 11. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Corestate Capital, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Baader-Bank, Hauptversammlung (online)

17:45 DEU: alstria office REIT, Q2-Zahlen DEU: OHB, Halbjahreszahlen

DEU: Berentzen, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/20

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08//20

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/20 ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 12. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Schmolz+Bickenbach, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: ADO Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

10:00 DEU: KfW, Q2-Zahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen DEU: Singulus, Halbjahreszahlen

DEU: Curasan, Jahreszahlen 2019 TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/20 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/20

08:00 GBR: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/20

14:30 USA: Realeinkommen 07/20 ——————————————————————————–

