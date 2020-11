6:05 | 02.11.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. November 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 13. November:

MONTAG, DEN 02. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 h Call)

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:35 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

22:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SDax-Änderungen werden wirksam:

Rein: Cropenergies, Raus: Rocket Internet

CND: Nutrien, Q3-Zahlen

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Estee Lauder, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 09/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 03. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

10:00 DEU: Osram Licht, außerordentliche Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Fox, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Securitas, Q3-Zahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/20 TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) zur “Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration” u.a. mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) 13:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung über Klagen gegen die Planungen für den umstrittenen Fehmarnbelttunnel 14:00 DEU: Online-Konferenz zur Besseren Rechtsetzung mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 16:00 DEU: Klimakonferenz des “Spiegels” und der Boston Consulting Group

Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (Livestream auf

SPIEGEL Online) USA: Wahlen in den USA – Abstimmung über Präsident, Senat und Repräsentantenhaus DEU: Online-Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu Klima und Tierhaltung 18:30 DEU: Auftakt Kandidatenverfahren CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 04. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (10.30 h Online-Pk)

07:00 DEU: Vonovia, 9Monatszahlen (9.30 h Presse-Call)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call)

07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: KfW, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 09/20 und Q3/20

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, 9Monatszahlen

18:00 ESP: Endesa, 9Monatszahlen

20:00 DEU: 40 statt 30 Werte? Deutsche Börse will Dax reformieren – Ende der Befragung

22:02 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA / VdIK / VDA – Pkw-Neuzulassungen 10/20

CHE: Swiss Life, Q3 Interim Statement

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/20

09:15 ESP: PMI Dienste 10/20

09:45 ITA: PMI Dienste 10/20

09:50 FRA: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/20

14:30 USA: Handelsbilanz 09/20

15:45 USA: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Services 10/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste reguläre Flüge von der Südbahn des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)

11:00 DEU: Pressekonferenz des Flughafen Berlin Brandenburg und Qatar Airways mit Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke-Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker 14:00 DEU: Digitale Industriekonferenz 2020 mit Bundeswirtschaftsmkinister Peter Altmaier (CDU), BDI-Präsident Dieter Kempf und dem Vorsitzenden der IG Metall Jörg Hofmann

13:15 h Statement Altmaier EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister USA: Mitgliedschaft der USA im Pariser Klimaabkommen endet HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 05. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Stratec, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Suzuki, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (15.00 h Call)

07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen (8.15 h Call)

07:30 DEU: SLM Solutions, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Siemens Gamesa, Jahreszahlen (10.30 h Call)

08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Lagardere, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q3-Umsatz

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q3-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

SWE: Volvo Group, Capital Markets Day (online)

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: Allstate, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/20 (endgültig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/20

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/20

08:00 EUR: Acea, Fahrzeugzulassungen mit alternativem Antrieb Q3/20

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/20

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid mit Pk Fed-Chef Jerome Powell 20.30 h SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Digitaler “Handelsblatt Auto-Gipfel 2020” mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), den Vorstandschefs Oliver Blume (Porsche), Markus Duesmann (Audi), Michael Lohscheller (Opel), Marc Berg (Free Now) und anderen. 11:00 DEU: Online-Pk zur Jahrestagung der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen 15:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Stiftung 2°, deutsche Unternehmer für Klimaschutz, zum Thema “The Power of Europe” mit Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Keynote von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

u.a. mit den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz, Volkswagen, Herbert Diess, und EnBW Frank Mastiaux ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 06. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Osram Licht, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 CHE: ams AG, Q3-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, 9Monatszahlen

JPN: Toyota Otor, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/20 EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody’s Ratingergebnis Italien, Griechenland SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeshauptversammlung des Virchowbundes – Verband der niedergelassenen Ärtze

10:00 h Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 12:30 DEU: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig leitet eine Videokonferenz der Regierungschefs der norddeutschen Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ——————————————————————————–

SAMSTAG, DEN 07. NOVEMBER 2020 CHN: Handelsbilanz 10/20 ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 09. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: QSC, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PWO, 9Monatszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Noratis AG Ende der Zeichnungsfrist

13:00 USA: McDonald’s, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, 9Monatszahlen

07:00 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, 9Monatszahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

18:00 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

DEU: BioNTech, Q3-Zahlen

DEU: Home24, Q3-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/20

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q3/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/20 PRT: Notenbankkonferenz Europäische Zentralbank (EZB), Sintra SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Creditreform zum “Schuldneratlas Deutschland 2020”, Düsseldorf ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert)

08:30 DEU: Sixt Leasing, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

10:00 DEU: VCI Bericht zur Branchenkonjunktur im 3. Quartal 2020

10:00 DEU: Union Investment Online-Konferenz zum Thema Risikomanagement

17:30 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

17:45 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Noratis, voraussichtlich erster Handelstag

DEU: Leifheit, 9Monatszahlen (detailliert)

CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Capital Markets Day

USA: Alcon, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Risiken der kontaktlosen Kartenzahlung 09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Datenschutz bei Mobilfunkverträgen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, 9Monatszahlen

06:45 CHE: Sunrise, Q3-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/20

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aurelius, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zeal Network, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Carbon, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Medigene, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, 9Monatszahlen

07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

11:00 DEU: dm Drogeriemarkt, Jahres-Pk

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Verkündungstermin im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler

DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

DEU: Bastei Lübbe, Halbjahreszahlen

DEU: Biotest, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

DEU: Hermle, Q3-Zahlen

DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen

AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

GBR: 3i Group, Q3-Zahlen

GBR: National Grid, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

LUX: Global Fashion Group, Q3-Zahlen (detailliert)

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/20

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 09/20

08:00 GBR: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 09/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 10/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: “Diversity 2020” – Online-Konferenz des “Tagesspiegel” und der Charta der Vielfalt zu Diversität in der Arbeitswelt u.a. mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (beide CDU) und Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DEU: Pharmazeutische Fachtagung der Pharma Solutions Europe (PSE) “Lösungen und Wissen rund um das Management der Arzneimittelrabattverträge” ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 13. NOVEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Real Estate, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, 9Monatszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen

07:45 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Singulus, Q3-Zahlen

08:00 FRA: EdF, 9Monatszumsatz

08:15 FRA: Engie, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBw 9Monatszahlen

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 11/20

06:30 NLD: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/20 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Österreich

EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande, Island

EUR: Moody’s Ratingergebnis Kroatien, Österreich SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Veranstaltung “Agentur für Erneuerbare Energien” zu “RED II-Umsetzung im Verkehr: Wie gelingt der Durchbruch für den Klimaschutz?” u.a. mit Robert Brandt, Geschäftsführer Agentur für Erneuerbare Energien, und Elmar Baumann, Geschäftsführer Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie ——————————————————————————–

