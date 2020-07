6:05 | 01.07.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. Juli:

——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 01. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury’s, Q1 Trading Statement

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 06/20

USA: Pkw-Absatz 06/20 TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 05/20

08:00 DEU: Umsätze in der Fleischindustrie Jahre 2015-2020

08:00 DEU: Rolle und Ziele des Statistischen Bundesamts während der EU- Ratspräsidentschaft

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/20

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose, Online-Pressekonferenz mit ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Timo Wollmershäuser

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20

14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 05/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 10.6.20 SONSTIGE TERMINE

10:45 DEU: Pk zur Entwicklung des Flugverkehrs an den Berliner Flughäfen 11:00 DEU: BGH klärt in zwei Fällen aus Berlin: Ist der Vermieter zu Schönheitsreparaturen verpflichtet? 11:15 DEU: VDA und Messe München stellen ihr Konzept fu?r die Internationale Automobilausstellung IAA 2021 vor DEU: Öffentliche Sitzungen der Bundestagsausschüsse

+ 0900 Wirtschaftsausschuss zu “Nord Stream 2”

+ 1700 Finanzausschuss zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise

+ 1800 Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung zu “Globaler Kontext der Corona-Pandemie und SDGs” DEU: Erörterungstermin zu den Klagen der Umwelthilfe gegen die Städte Hannover und Osnabrück EUR: Deutschland übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union RUS: Gipfel-Treffen (per Videokonferenz) der Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran zu Syrien BEL: Verhandlungen der EU mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit RUS: Volksabstimmung in Russland über größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes, die Kremlchef Wladimir Putin die Macht sichern soll HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 02. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Grenke, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Berentzen-Gruppe, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cenit AG, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: BMW-Chef Oliver Zipse und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eröffnen BMW- Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 06/20

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/20

14:30 USA: Handelsbilanz 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Branchengespräch Luftfracht 2020 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV) DEU: Deutschland übernimmt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft

+ 1630 Gemeinsame Pk von Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (per Videokonferenz) HINWEIS

USA: Anleihenmarkt – verkürzter Handel (bis 20.00 h) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 03. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: VDA / VdIK / KBA – Pkw-Neuzulassungen 06/20

10:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 06/20

03:45 CHN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe Dienste 06/20

09:15 ESP: PMI Dienste 06/20

09:45 ITA: PMI Dienste 06/20

09:50 FRA: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 05/20

10:00 EUR: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/20 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

——————————————————————————–

MONTAG, DEN 06. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: CPU Softwarehouse, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/20

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/20

15:45 USA: PMI Dienste 06/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 07. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 27. Kalenderwoche

10:00 DEU: Takkt, Hauptvesammlung (online)

10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: bet-at-home.com, Hauptversammlung (online) DNK: Bang & Olufsen, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 05/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich in mehreren Verhandlungen mit der Verjährung und dem Verfall von Urlaub DEU: Pk Welthungerhilfe zum Jahresbericht 2019, u.a. mit Präsidentin Marlehn Thieme ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 08. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: secunet Security Networks, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online) FRA: Alstom, Hauptversammlung

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

POL: Bekanntgabe Kreditzins

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 06/20

09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pressegespräch Bund der Versicherten zu Solvenzberichten der Lebensversicherer, Hamburg ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 09. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut Volumen/Umsatz 9Monate (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Siemens, ao Hauptversammlung zur Abspaltung von Energy (online)(

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hornbach-Baumarkt, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 05/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/20

03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 05/20

11:00 DEU: ifo Institut Dresden Pk zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2020

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/20 (endgültig) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 10. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/20

12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 06/20 EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Malta ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 13. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/20 und Q2/20

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/20

10:00 BGR: Handelsbilanz 05/20

12:00 IRL: Handelsbilanz 05/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 14. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/20

POL: Zentralbank Zinsentscheid

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/20

07:00 FIN: Verbraucherpreise 06/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 05/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/20

11:00 EUR: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/20

14:30 USA: Realeinkommen 06/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Auftakt der zweitägigen Hannover Messe Digital Days 15:00 DEU: Landgericht verkündet Entscheidung über die Klage der Wettbewerbszentrale gegen Tesla wegen “Autopilot”-Werbung ——————————————————————————–

