17:35 | 31.12.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Januar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 15. Januar:

FREITAG, DEN 01. JANUAR 2021 HINWEIS Feiertag “Neujahr” – Börsen weltweit geschlossen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 04. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

FRA: PSA und Fiat Chrysler, Hauptversammlungen vor geplanter Fusion TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 11/20 SONSTIGE TERMINE

GBR: Gericht gibt Urteil im US-Auslieferungsantrag gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange bekannt ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 05. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäftszahlen Q4/20

11:00 DEU: Tui, außerordentliche Hauptversammlung (online) DEU: Pkw-Neuzulassungen VdiK, VDA, KBA 12/20 und Gesamtjahr 2020

USA: Pkw-Absatz 12/20 TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/20

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/20

10:00 DEU: Geldmenge M3 11/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Hans-Böckler-Stiftung zu den Corona-Folgen – Ausblick auf die Wirtschaftspolitik 2021 DEU: Bund und Länder beraten über weitere Corona-Maßnahmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten am 13. Dezember beschlossen, am 5. Januar erneut zu beraten und über Maßnahmen ab 11. Januar zu beschließen. ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 06. JANUAR 2021 TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 12/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/20

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2020

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/20

09:15 ESP: PMI Dienste 12/20

09:45 ITA: PMI Dienste 12/20

09:50 FRA: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 12/20

10:00 EUR: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen 5 Mrd EUR

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 12/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/20 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/20 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 16.12.20 SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk BUND zur Vorstellung “Fleischatlas 2021 – Daten und Fakten u?ber Tiere als Nahrungsmittel” HINWEIS:

AUT: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 07. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 NLD: Altice Europe, außerordentliche Hauptversammlung

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

USA: Micron Technology, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/20

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/20

16:00 USA: ISM Service 12/20 HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 08. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Trading Update Q3/20 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 12/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 10/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/20

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 11/20 (vorläufig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/20

14:30 CAN: Arbeitslosenquote 12/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Prozess um Insolvenz des Reiseunternehmens Rainbow-Tours ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 11. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Teamviewer, Jahreszahlen

07:00 DEU: FlatexDEGIRO, Q4 Trading Update

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 11/20 ITA: Brunello Cucinelli, Jahresumsatz TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/20

02:30 CHN: Verbraucherpreie 12/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 11/20

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/21 SONSTIGE TERMINE

USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt

Media Day u.a. mit Verizon-Pk mit CEO Vestberg 12.30 h, Samsung-Pk 15.00 h u.a. HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 12. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika, Umsatz 2020

08:00 DNK: Bang & Olufsen, Q2-Zahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Sondersitzung Wirecard-Ausschuss TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 11/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM 17:00 DEU: Luftverkehr-Forum mit Peter Gerber, Präsident Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens München, Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Verkehr USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt

15.00 h General Motors Keynote CEO Mary Barra, 17.00 h AMD Keynote CEO Dr. Lisa Su ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 13. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (detailliert)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 DEU: Virtuelles Pressegespräch zur Vorstellung der Bankenstudie zur EU-Taxonomie GBR: J Sainsbury, Q3 Trading Statement

GBR: Asos plc, Q1 Trading Statement

NLD: Just Eat Takeaway.com, Q4 Trading Update TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/20 (vorab)

09:00 CZE: Verbraucherpreise 12/20

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 11/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/20

14:30 USA: Realeinkommen 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

13:00 Beginn digitaler “Handelsblatt”-Energie-Gipfel zum Thema “Aufbruch in eine neue Energiewelt” u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock

14:15 Keynote Schulze USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt

15.00 h Microsoft Keynote President Brad Smith, 19.00 h Walmart CEO Doug McMillon ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 14. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Umstz 2020

07:00 CHE: Geberit, Umsatz 2020

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update

08:00 GBR: Tesco, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1 Trading Update

08:30 DEU: Brain Technology, Jahreszahlen FRA: Renault, Vorstellung des neuen “Renaulution” Strategieplans TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/21

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/20

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 DEU: BIP 2020

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/20

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/20

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.12.20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/20 SONSTIGE TERMINE

09:30 Fortsetzung digitaler “Handelsblatt”-Energie-Gipfel zum Thema “Aufbruch in eine neue Energiewelt” u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock

09:35 Keynote und Interview Altmaier

11:35 Interview Baerbock

18:00 Diskussionsrunde mit den Energiepolitischen Sprechern von CDU/CSU, Grüne, SPD und FDP 09:30 EUR: EuGH-Gutachten zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der Elektrizitätsrichtlinie und der Erdgasrichtlinie USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 15. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zehnder, Umsatz 2020

12:45 USA: JPMorgan Chase, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20

03:00 CHN: BIP Q4/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/20

08:00 GBR: BIP 11/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/20

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/20

14:30 USA: Empire State Index 01/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/20

15:15 USA: Industrieproduktion 12/20

16:00 USA: Lagerbestände 11/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Russland SONSTIGE TERMINE

09:30 Abschluss digitaler “Handelsblatt”-Energie-Gipfel zum Thema “Aufbruch in eine neue Energiewelt” ——————————————————————————–

