17:35 | 01.06.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Juni 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 15. Juni:

DIENSTAG, DEN 02. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 22. Kalenderwoche

07:50 DEU: Isra Vision, Halbjahreszahlen (Call 10.30 h)

22:15 CHE: Qontigo/Stoxx mit Ergebnissen der Überprüfung der Zusammensetzung des EuroStoxx 50, des Stoxx 50 und des Stoxx 600

22:30 USA: Zoom, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Pkw-Absatz 05/20 TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 05/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit 18:00 DEU: Bitkom – Politischer Abend mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (online) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 03. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air Holdings, Jahreszahlen

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, außerordentliche Hauptversammlung (online)

11:00 NLD: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

DEU: KBA / VDA / VdIK – Pkw-Neuzulassungen 05/20 TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/20

07:45 CHE: Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1

08:00 DEU: Destatis: Umsatz im Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln 04/20

09:45 ITA: PMI Dienste 05/20

09:50 FRA: PMI Diente 05/20 (endgültig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/20

09:55 DEU: PMI Diente 05/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Diente 05/20 (endgültig)

10:00 DEU: Bundesagentur für Arbeit, Pk zum Thema “Entwicklung des

Arbeitsmarktes im Mai 2020”

10:30 GBR: PMI Dienste 05/20 (endgültig)

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 04/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/20

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 04/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 05/20

15:45 USA: PMI Dienste 05/20 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/20

16:00 USA: ISM Dienste 05/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (endgültig)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesregierung diskutiert über Aufhebung der generellen Reisewarnung für 31 Länder in Europa BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 04. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: KfW zu den Ergebnissen des Kommunalpanels: Auswirkung der Corona- Pandemie auf die Lage der Kommunen (Telefon-Pk)

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Online-Pk zum Geschäftsjahr 2019

11:00 DEU: Telefon-Pressegespräch mit Deutsche Bahn-Infrastrukturverstand Ronald Pofalla zu den Baumaßnahmen der Bahn

16:00 DEU: Dialog Semiconductor, Webcast zu “Batteriemanagement” TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Navistar, Q2-Zahlen

USA: Ciena Corp, Q2-Zahlen

USA: Slack Technologies, Q1-Zahlen

DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/20

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/20

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/20

11:00 GRC: BIP Q1/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Handelsbilanz 04/20

14:30 USA: Produktivität Q1/20 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Berliner Energietage 2020 – Digitaler Wasserstofftag 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Anspruch auf Nutzungsersatz bei

Widerruf eines Darlehnsvertrages 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Citalopram-Kartell 10:30 DEU: Video-Pk Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) zu Vorstellung des neuen Statistischen Jahrbuchs (7. Juni) BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit LUX: Treffen der EU-Innen- und Justizminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 05. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Corestate Capital, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

13:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/20

08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 04/20 EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Schweden

EUR: DBRS Ratingergebnis Dänemark, Deutschland, Polen SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der IG Metall zur aktuellen Lage der Betriebe und zu möglichen Wegen aus der Corona-Krise ——————————————————————————–

SONNTAG, DEN 07. JUNI 2020 TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 05/20 ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 08. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: 8. Verhandlungstag im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche

13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online)

20:00 CHE: The Native, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/20 (endgültig)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 04/20

09:00 CHE: SNB Devisenreserven 05/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 06/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 09. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 23. Kalenderwoche

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert9

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online)

NLD: Shop Apotheke, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 05/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 04/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 04/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/20 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

AUT: 179. Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 10. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: DWS: Ausblick auf das 2. Halbjahr 2020 – Online-Veranstaltung

14:00 CHE: ABB, CEO Björn Rosengren Online-Präsentation Unternehmensausblick TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/20

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/20

11:00 FRA: OECD Economic Outlook

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/20

14:30 USA: Realeinkommen 05/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 11. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 12. JUNI 2020 TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/20 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 04/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/20 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Luxemburg

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Spanien

EUR: DBRS Ratingergebnis Großbritannien HINWEIS

RUS: Feiertag “Tag Russlands”, Börse geschlossen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 15. JUNI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/20 TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Preise von Neubauwohnungen 05/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/20

14:30 USA: Empire State Index 06/20 SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Messe Metav “Let’s talk about innovation”, veranstaltet vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) 10:00 BEL: Online-Pressegespräch Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: “EP-Position und Post-Brexit-Verhandlungen für Handelsvertrag” mit dem Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments David McAllister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationalen Handel Bernd Lange u.a. zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zur Position des Europäischen Parlaments, die während der Plenarsitzung am 17./18. Juni verabschiedet wird DEU: Virtueller Deutscher Anwaltstag 2020 unter dem Motto “Die Kanzlei als Unternehmen” ——————————————————————————–

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi