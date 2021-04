6:05 | 02.04.2021

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 16. April:



FREITAG, DEN 02. APRIL 2021 TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/21 EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Frankreich HINWEIS Feiertag “Karfreitag” AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet



MONTAG, DEN 05. APRIL 2021 TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/21 (endgültig)

08:00 RUS: Markit PMI Dienste 03/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (endgültig) HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, AUS, BEL, CHE, CHN, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

DIENSTAG, DEN 06. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Applied Materials, Investor Meeting TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/21 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 04/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/21

14:30 USA: IWF Wirtschaftsprognose

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Eröffnung des IT-Trendkongresses “Agenda #ITT21” zu digitalen Lösungen und Technologien im Automobil- und Maschinenbau 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu “Cum-Ex”-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zu politischen Gesprächen in der Türkei. Die beiden EU-Spitzen wollen Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen. Hintergrund der Reise sind die Beschlüsse des EU-Gipfels am 25. März. Bei ihm hatten sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, die Beziehungen zur Türkei schrittweise wieder auszubauen. HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 07. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: Clariant, Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: AMD, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Costco Wholsesale, Umsatz 03/21 DEU: KBA / VDA – Pkw-Neuzulassungen 03/21 TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/21 (vorab)

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zum öffentlichen Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2020

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:15 ESP: PMI Dienste 03/21

09:45 ITA: PMI Dienste 03/21

09:50 FRA: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 17.3.

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/21 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom “Industrie 4.0 – so digital sind Deutschlands Fabriken nach einem Jahr Corona” mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohelder 11:30 DEU: Bundespressekonferenz 14:00 CHE: Pk mit dem neuen Chef des Airlineverbandes IATA. Willie Walsh hat Alexandre de Juniac abgelöst. Der Verband informiert regelmäßig über die verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrt. USA: Frühjahrstreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF)

+16.45 Uhr Pressekonferenz von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa

+17.30 Uhr Pressekonferenz von Weltbank-Chef David Malpass

+16.45 Uhr Pressekonferenz von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa

+17.30 Uhr Pressekonferenz von Weltbank-Chef David Malpass

+19.00 Uhr IWF-Chefin Georgiewa im Gespräch mit US-Präsident Bidens Klimabeauftragtem John Kerry CHE: Uhrenmesse "Watches and Wonders" online 11:00 DEU: Vorstellung des Amnesty International Report 2020/21 u.a. mit Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland 14:00 DEU: Hamburg Offshore Wind Konferenz 2021: "New Momentum for German Offshore Wind" (online)

DONNERSTAG, DEN 08. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu “Cum-Ex”-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 02/21

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:00 LUX: Logwin, Hauptversammlung

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas, Hauptversammlung

FIN: Nokia, Hauptversammlung

FRA: Michelin, Investor Day

GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

NOR: Storebrand, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/21

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/21

07:00 JPN: Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/21

08:00 DEU: Baugenehmigungen 01/21

08:00 ROU: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Handelsbilanz 02/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 11.3.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: "Wirtschaftsgipfel" von Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit mehr als 40 Verbänden zur Lage in der Corona-Krise USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (online)

FREITAG, DEN 09. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: EMS Chemie Q1-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

15:15 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen

GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/21

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 03/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 03/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 02/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/21 EUR: Moody’s Ratingergebnis Slowenien SONSTIGE TERMINE

USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (online)

+19.00 Uhr Diskussion zu Corona-Impfungen für Entwicklungsländer, u.a. mit Weltbank-Chef Malpass, WHO-Chef Tedros und Unicef-Direktorin Fore

MONTAG, DEN 12. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Nvidia, Investor Day

USA: Goodyear Tire & Rubber, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/21 (vorläufig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 03/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/12 SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Hannover Messe (online) (bis 16.04.)

In diesem Jahr läuft die “Weltmesse für Technologien, Innovationen und Automation” in einem reinen Digitalformat (bis 16. April).

+ Eröffnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

08:15 Pk mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, ZVEI-Präsident Gunther Kegel und VDMA-Präsident Ralph Wiechers – die großen Industrieverbände wollen zum Auftakt über wirtschaftliche Aussichten, technologische Trends und politische Forderungen ihrer jeweiligen Branchen informieren.

DIENSTAG, DEN 13. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (detaillieret)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

08:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/21

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 03/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 03/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/21

14:30 USA: Verbarucherpreise 03/21

14:30 USA: Realeinkommen 03/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH verkündet Urteil nach Schadenersatz-Klage eines Diesel-Besitzers gegen VW, Karlsruhe

MITTWOCH, DEN 14. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: Moderna, Moderna Vaccines Day

USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/21

09:00 SVK: Verbraucherpreise 03/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 03/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 309 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE

11:00 LUX: Urteile des EU-Gerichts zu Klagen von Ryanair EU gegen staatliche Corona-Hilfen für SAS und Finnair

DONNERSTAG, DEN 15. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/21

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung (online)

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

18:00 FRA: L’ Oréal, Q1-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: UniCredit, Hauptversammlung

NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)

USA: Alcoa, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index 04/21

14:30 USA: Philly Fed Index 04/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/21

15:15 USA: Industrieproduktion 03/21

16:00 USA: Lagerbeestände 02/21

16:00 USA: NAHB-Index 04721 SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BDI-Online-Diskussion über Kohlenstoffkreisläufe – Anforderungen der deutschen Industrie an die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 18:00 DEU: Digitale Premiere des neuen Elektro-Luxusliners EQS von Daimler 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Haftung einer Tochtergesellschaft für Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, Luxemburg

FREITAG, DEN 16. APRIL 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/21

05:00 CHN: Industrieproduktion 03/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/21

08:30 CHE: Erzeugerpreise 03/21

08:30 CHE: Importpreise 03/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbialnz 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbauchervertrauen 04/21 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Großbritannien SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Tag zum Thema "Wie künstliche Intelligenz die Produktionsarbeit der Zukunft verbessert". Welchen Nutzen KI in der Produktionsarbeit stiftet, zeigen Experten der beiden Stuttgarter Fraunhofer-Institute IPA und IAO ihren Gästen beim "International Open Lab Day". BEL: Informelle Tagung der Eurogruppe, Brüssel

