17:34 | 04.03.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. März: ^

DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 h Call)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (endgültig)

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 h Online-Pk)

08:30 DEU: Henkel, Bilanz-Pk, London

10:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

10:00 DEU: MLP, Bilanz-Pk (Online)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/20

10:30 DEU: Brain Technology, Hauptversammung, Zwingenberg

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität Q4/19 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag u.a. mit erster Lesung des Kohleausstiegsgesetzes und einer Debatte über das Arbeitsprogramm der EU-Kommission DEU: Schmalenbach-Tagung zu Trends und Perspektiven in Corporate Governance, Beratung und Wirtschaftsprüfung, Köln DEU: 1. German Startup Awards des Bundesverbands Deutsche Startups für die Persönlichkeiten hinter erfolgreichen neuen Unternehmen, Berlin 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung des EuGH wegen Steuererleichterungen für Versandhändler Amazon, Luxemburg ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 6. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Volksbanken Raiffeisenbanken, Jahres-Pk, Stuttgart TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht

FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/20

11:00 GRI: BIP Q4/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/20

14:30 USA: Handelsbilanz 01/20 EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Mazedonien, Montenegro, Zypern

EUR: Moody’s Ratingergebnis Montenegro, Estland

EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, Luxemburg, EFSF SONSTIGE TERMINE

AUT: 8. Konferenz der Opec-Länder und der kooperierenden Staaten (“Opec+”), Wien ——————————————————————————–

SAMSTAG, DEN 7. MÄRZ 2020 TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01/20 und 02/20 ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 9. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

09:30 DEU: 50Hertz, Bilanz-Pk, Berlin

10:00 DEU: Investitionsbank Schleswig-Holstein, Bilanz-Pk, Kiel TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

DEU: Hypoport, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/20

00:50 JPN: BIP Q4/19 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/20

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 03/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen

07:00 DEU: Symrise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jahres-Pk der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, München

11:00 DEU: DMG Mori, Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schaeffler, Jahreszahlen + 10.00 h Bilanz-Pk

ITA: Mediaset, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen, Rom TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q4/19

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: Konsumausgaben Q4/20

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster DEU: Konferenz «Energie.Cross.Medial 2020», Berlin ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse + 9.00 h Bilanz-Pk

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen + 10.00 h Bilanz-Pk

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

10:00 DEU: Axel Springer Telefonkonferenz zu Geschäftsbericht, Berlin

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Handelsbilanz 01/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20

10:30 GBR: Dienstleistungsindex 01/20

10:30 GBR: Handelsbilanz 01/20

11:00 DEU: Bundesfinanzhof Jahres-Pk

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/20

13:30 USA: Stundenlöhne 02/20

19:00 USA: Haushaltssaldo 02/20 GBR: Der neue britische Schatzkanzler Rishi Sunak legt den Haushaltsplan vor, London SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk mit der Ombudsfrau der Inkassobranche, Brigitte Zypries, zu Verbraucherschutz und Inkasso 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose 18:30 DEU: Podiumsdiskussion «Tacheles statt Ausreden: Wie schafft Deutschland den digitalen Wandel?» mit Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen + 10 h Bilanz-Pk

10:00 DEU: Chemieverband VCI berichtet über die Branchenkonjunktur im 4. Quartal 2019, Frankfurt/M.

22:15 USA: Slack Technologies, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: RWE, Jahreszahlen

DEU: Deutz, Bilanz-Pk

DEU: Akasol AG – Capital Market Day, Langen

DEU: SGL Group, Jahreszahlen

ITA: Tod’s, Jahreszahlen

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

USA: Adobe, Q1-Zahlen

USA: Broadcom, Inc., Q1-Zahlen

USA: Gap, Q4-Zahlen, San Francisco TERMINE KONJUNKTUR

09:00 DEU: EZB-Ratssitzung mit Zinsentscheidung (13.45 h) + Pk 14.30 h

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) veröffentlicht Frühjahrs-Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Welt, Kiel 11:00 EUR: Industrieproduktion 01/20

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/20 SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur «WarnWetter-App» des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Karlsruhe 11:00 DEU: Konferenz «Digital X» zum Thema Unternehmen und Digitalisierung, Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Hannover 18:00 DEU: 4. Hessischer Bankentag, Frankfurt/M.

FREITAG, DEN 13. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:35 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen 10:00 DEU: Hauptversammlung MVV Energie AG, Mannheim

16:30 DEU: Aktionstag gegen Lohndumping bei Starbucks, McDonald’s & Co., Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bilfinger, Veröffenlichung Geschäftsbericht mit detaillierten Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse, Veröffenlichung Geschäftsbericht mit detaillierten Jahreszahlen

DEU: Nordex, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verberaucherpreise (endgültig) 02/20

13:30 USA: Import- und Exportpreise 02/20

15:00 USA: Verbraucherstimmung Universität Michigan 03/20 EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, Ukraine

EUR: Moody’s Ratingergebnis Polen, Slowakei SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung, Karlsruhe ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 16. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen

11:00 DEU: Talanx, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen

LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: BIP Januar, Februar 20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/20

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/20

03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 02/20

16:00 USA: Empire State Index SONSTIGE TERMINE

02:00 USA: 11. Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA, Phoenix 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), Hannover

BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Volkswagen, Bilanz-Pressekonferenz

10:00 DEU: Daimler Buses – Jahres-Pk, Stuttgart

10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

10:30 DEU: Wacker Chemie, Bilanz-Pressekonferenz

10:30 DEU: Isra Vision, Hauptversammlung

21:15 USA: FedEx, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gea Group, Jahreszahlen

DEU: Rational, Jahreszahlen

DEU: Leoni, Jahreszahlen

GBR: Ferguson plc, Halbjahreszahlen, Saint Helier

NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen

USA: American Express Investor Day TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: Arbeitslosenquote 01/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartung 03/20

11:00 EUR: Bauproduktion 01/20

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/20

14:15 USA: Industrieproduktion 02/20

15:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 03/20 SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BMW, Jahreszahlen

10:00 DEU: BASF-Tochter Wintershall Dea, Bilanz-Pk

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen

DEU: Munich Re – Geschäftsbericht 2019, München

DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Washtec, Jahreszahlen

AUT: Verbund, Jahreszahlen

GBR: British American Tobacco

LUX: ADO Properties, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Industrieaufträge 01/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/20 (endgültig)

13:30 USA: Baubeginne 02/20

13:30 USA: Baugenehmigungen 02/20

19:00 USA: US-Notenbank entscheidet über Höhe des Leitzinses SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Arbeitsgerichtsverfahren um Anfechtung der Betriebsratswahl beim Werkzeughändler Würth, Crailsheim ——————————————————————————–

