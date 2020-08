6:05 | 07.08.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 20. August:

^

——————————————————————————–

FREITAG, DEN 07. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Medigene, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Österreichische Post, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Life Aberdeen, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:45 DEU: LEG Immobilien Call zu Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 07/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 06/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 06/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 07/20

08:00 DEU: Fleischproduktion 1. Halbjahr 2020

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/20

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 06/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/20

10:00 DEU: Bundesbank veröffentlicht Falschgeldzahlen für das

erste Halbjahr 2020

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/20 EUR: Moody’s Ratingergebnis Malta, Tschechien

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verkündigungstermin zu Zulässigkeit einer Klage Financialright gegen Audi im Dieselskandal vor dem Landgericht ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 10. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: QSC, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen

13:00 USA: Duke Energy, Q2-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: International Flavors & Fragrance, Q2-Zahlen DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

CAN: Nutrien, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/20

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 07/20

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 08/20 HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 11. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Corestate Capital, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 32. Kalenderwoche

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Jungheinrich, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Baader-Bank, Hauptversammlung (online)

17:45 DEU: alstria office REIT, Q2-Zahlen DEU: Berentzen, Halbjahreszahlen

GBR: Prudential, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08//20

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 12. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Schmolz+Bickenbach, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Leoni, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt Leasing, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: KfW, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen DEU: Singulus, Halbjahreszahlen

DEU: Curasan, Jahreszahlen 2019 TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 07/20 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/20

08:00 GBR: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/20

14:30 USA: Realeinkommen 07/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/20

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: SGL Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Tui, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SAF-Holland, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT-Technologie, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Axel Springer, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen

DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen

DEU: Biotest, Halbjahreszahlen

DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert)

USA: Macy’s, Q2-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/20

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte e.V. (VEH) zu Heizölpreisen und Modernisierungsbedarf bei Heizungen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 14. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Adler Real Estate, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

11:00 DEU: VW Auslieferungszahlen 07/20 TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 08/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/20

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/20 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: Produktivität Q2/20 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion 07/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/20

16:00 USA: Lagerbestände 06/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Ungarn

EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn

EUR: Moody’s Ratingergebnis Irland ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 17. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Grand City Properties, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/20 (vorläufig)

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/20

11:00 EUR: Bauproduktion 06/20

14:30 USA: Empire State Index 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 08/20 SONSTIGE TERMINE

EUR: Neue Verhandlungsrunde über ein EU-Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 18. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

DEU: Zooplus, Q2-Zahlen

USA: Walmart, Q2-Zahlen

USA: Home Depot, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Wohungsbaubeginne- und genehmigungen 07/20 SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 19. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Chemieverband VCI, Forschungs-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Fortum, Halbjahreszahlen

USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

USA: Samsonite International, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/20

10:00 EUR: Leistungsbilanz 06/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.07.2020 SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Fischinformationszentrum zu Daten und Fakten der Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

USA: Cree, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Konsumausgaben 06/20

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/20

14:30 USA: Philly Fed Index 08/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikatoren 07/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Oberverwaltungsgericht verhandelt im Streit um Thüringer Zahlungen für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben an die K+S Kali GmbH, Weimar EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

——————————————————————————–

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi