6:05 | 09.12.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 22. Dezember:

MITTWOCH, DEN 09. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

08:00 GBR: British American Tobacco (BAT), Pre-close Trading Update

09:00 DEU: Blackrock: Ausblick Konjunktur und Kapitalmärkte 2021

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:30 DEU: Online-Pk zum Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal mit dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar

10:30 DEU: NORD/LB Telefon-Pk zur Vorstellung der aktuellen Rangliste zu den 100 größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt DEU: Deutsche Bank, Investorentreffen “Deep Dive”

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung zur mittelfristigen Finanzplanung

USA: Slack Technologies, Q3-Zahlen

USA: DoorDash, Erstnotiz New York TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 10/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q3/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/20 (endgültig)

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag – Fortsetzung Haushaltswoche mit Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung

09:00 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu grenzübergreifendem Zugang zu Pay-TV-Inhalten 10:00 DEU: Online-Gespräch “Deutschland-Ländersache?” mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Reiner Haseloff 10:00 DEU: Online-Pk Greenpeace Energy zu neuer Studie über Chancen und Risiken eines Markthochlaufs mit grünem Wasserstoff 10:30 DEU: Online-Pk der AG Mittelstand zu Rahmenbedingungen für den Mittelstand, um die Konjunktur zu stabilisieren mit Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) 11:00 DEU: Online-Bildungsforum des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). In der von VNW-Direktor Andreas Breitner moderierten Online-Veranstaltung geht es um die Herausforderungen der Corona-Pandemie und darum, was die Krise in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verändert hat. 11:00 DEU: Vortrag und Diskussion des OECD-Berlin-Centres “Welche Finanzpolitik braucht Deutschland während und nach Corona?”

+ Vortrag von Isabell Koske, OECD

+ Diskussion mit Clemens Fuest (ifo Institut), Astrid Klesse (Bundeswirtschaftsministerium) Fritzi Köhler-Geib (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und Jakob von Weizsäcker (Bundesfinanzministerium) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 10. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (Call 8.00 h)

10:30 DEU: BASF Forschungspressekonferenz zum Thema “Kreislaufwirtschaft”, Ludwigshafen

13:00 DEU: Sixt Leasing, ao Hauptversammlung

13:30 DEU: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

14:00 DEU: ProCredit Holding, ao Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen DEU: HelloFresh, Capital Markets Day

DEU: Bertrandt, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: MVV Energie, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: Voith-Gruppe, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Walt Disney, Investor Day

USA: Airbnb, Erstnotiz Nasdaq TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 10/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 09/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschafter Produkte 10/20

08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q3/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/20

09:30 SWE: Verbraucherpreise 11/20

10:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 2020 – 2022 Online-Pk

11:00 GRI: Verbraucherpreise 111/20

11:00 GRI: Industrieproduktion 10/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 11/20 SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: “Automotive-Gipfel 2020” mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Vorstandsvorsitzenden des Autozulieferers Elring Klinger, Stefan Wolf, und dem Vorstand des Bereichs Automotive des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, Matthias Zink. 09:00 DEU: BGH klärt: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? Die Wettbewerbszentrale hat Flixbus verklagt, weil das Fernbus-Unternehmen dafür beim Fahrkarten-Kauf ein zusätzliches Entgelt erhoben hatte. 10:30 DEU: Online-Pk des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Thema “Stabil durch die Krise? Verteilungsfolgen der Corona-Pandemie” EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 11.12.20) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 11. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/20

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 11/20 TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: Durchschnittserlöse der Energieversorgungsunternehmen bei der Abgabe und Strom und Gas, Jahr 2019

08:00 DEU: Stromeinspeisung Q3/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Norwegen, Luxemburg SONSTIGE TERMINE

EUR: Abschluss Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 14. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt erste Schadenersatz-Klage eines Diesel-Käufers gegen Daimler 12:30 DEU: BGH klärt umstrittene Frage der Verjährung bei Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen 18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (detailliert9 TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 12/20

00:50 JPN: Tankan Q4/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/20 (endgültig)

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 10/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/20

14:00 POL: Leistungsbilanz 10/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 15. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Strategie-Update und Jahreszahlen (detailliert) (13.30 h Call Presse)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

08:10 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Metro, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Isra Vision, außerordentliche Hauptversammlung (online)

13:00 CHE: Credit Suisse, Investor Update TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 111/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/20

07:45 CHE: Seco, Konjunkturprognose 12/20

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 10/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 12/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/20

15:15 USA: Industrieproduktion 11/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 1. Tag ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 16. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag Online-Pk zu Unternehmensstrategie mit CEO Nikolai Setzer und CFO Wolfgang Schäfer

10:00 DEU: All fo One Group, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk

11:00 DEU: Claas, Jahres-Pk

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (onlilne)

14:30 FRA: Bouygues, Climates Market Day TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

10:00 DEU: Ifo-Institut, Pk zur Ifo-Konjunkturprognose

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 10/20

16:00 USA: NAHB-Index 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Nationales Digital Health Symposium 2020 zu nachhaltiger Digitalisierung im Gesundheitssystem 18:00 DEU: Live-Rede von Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, zur Corona-Krise DEU: Beginn der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 2. und letzter Tag ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 17. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk (online) DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day

IRL: Accenture, Q1-Zahlen

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: FedEx, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/20

08:00 DEU: Auftragsbestand verarbeitendes Gewerbe 10/20

08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 11/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 11/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/20

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/20

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 12/20

11:00 GRI: Arbeitslosenquote Q3/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 11/20

14:30 USA: Philly Fed Index 12/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 18. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Verfallstag “Hexensabbat” an der Börse USA: Nike, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 11/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/20

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/20

16:00 USA: Frühindikator 11/20 EUR: Moody’s Ratingergebnis Zypern

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 21. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:30 NLD: Konsumausgaben 10/20

14:30 USA: CFNA-Index 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig) ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 22. DEZEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Hornbach, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 01/21

10:30 GBR: BIP Q3/20 (endgültig)

10:30 GBR: Im- und Exporte Q3/20 (endgültig)

11:00 DEU: Ifo Institut Dresden Online-Pk zur Konjunkturprognose Ostdeutschland und Sachsen Winter 2020

14:30 USA: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/20 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/20

Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.