09.03.2021

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 22. März:

——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 09. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h)

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.30 h)

16:00 USA: Chevron, Investor Day

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

22:00 USA: Sonos, Virtual Investor Event TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Leonardo, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/21

07:45 CHE: Seco, Arbeitsmarktdaten 02/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 02/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungs-Pk Internationale Tourismus-Börse ITB. Die ITB findet wegen der Corona-Pandemie online statt. 12:30 DEU: Integrationsgipfel im Kanzleramt

um 15:10 Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey DEU: Online-Fachkonferenz “Elektromobilität vor Ort” des Bundesverkehrsministeriums, Berlin DEU: Digitale Tagung Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel, VKU-Präsident Michael Ebling, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, FDP-Chef Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesumweltministerin Svenja Schulze ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 10. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 CHE: Mikron, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (12.00 Investoren- und Medientag mit Präsentation der Strategie 2025)

08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bankenverband VÖB, Pressekonferenz Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: Brain Technology, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: DSGV, Bilanz-Pk (online)

18:30 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

22:02 USA: Oracle, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MTU, Geschäftsbericht

DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

DEU: Bayer, Capital Markets Day (bis 11.03.21)

ESP: Inditex, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 BGR: Industrieproduktion 01/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 01/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/21

14:30 USA: Realeinkommen 02/21

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bitkom, Online-Pressekonferenz: “Ein Jahr Corona: Wie hat die Pandemie unseren Alltag digitalisiert?” mit Bitkom-Präsident Achim Berg DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin

10:40-10:55 ITB Keynote Speech: Changing Customers’ Needs – Globale Umfrage

11:00-11:30 Pressekonferenz Norwegian Cruise Line

12:25-12:55 ITB Podiumsdiskussion: Pauschalreise im Umbruch: Umtauschrechte, Flextarife, neue Anzahlungsregeln – was bleibt nach Corona? Unter anderem mit Tui, DER, Studiosus 11:00 DEU: Digitale Pressekonferenz: Der deutsche Fahrrad- und E-Bike Markt 2020 ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 11. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Meyer Burger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/21

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Stada, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

07:30 FIN: Ferratum, Jahreszahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

11:00 DEU: Salzgitter, Hybrid-Pressekonferenz “Windwasserstoff Salzgitter” mit Ministern und Vorständen der Salzgitter, Eon, Avacon, Linde, Salzgitter

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse Online-Pk zur Zwischenbilanz ihres gemeinsamen Filialnetzes (“Finanzpunkte”) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

USA: T-Mobile US Virtual Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 02/21

08:00 DEU: Arbeitskosten Q4/20

08:00 TUR: Leistungsbilanz 01/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 02/21

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen 03/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin 09:00 DEU: Scandlines, Online-Jahres-Pk im Rahmen der ITB 2021 09:30 DEU: Tagung “Zukunft Stahl” (online) des “Handelsblatts” u.a. mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) 14:30 DEU: Bundesgerichtshof urteilt über Revisionen im Prozess um Waffenlieferungen von Heckler & Koch nach Mexiko, Karlsruhe EUR: EU-Arzneimittelbehörde EMA entscheidet über Johnson & Johnson-Impfstoff ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 12. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (detailliert) (Call 8.30 h)

10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung

16:00 USA: AT&T, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

DEU: Atoss Software, Geschäftsbericht

DEU: DWS, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 01/21

08:00 ROU: Industrieproduktion 01/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

08:00 TUR: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Portugal, Österreich, Malta, Luxemburg SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zum

Schadenersatz für Immobilienkäufer 09:35 DEU: Digitalkongress Frankfurter Allgemeine Zeitung mit dem Thema “Zukunft? Gestalten!” Auf dem Programm der eintägigen Online-Konferenz stehen Vorträge, Interviews und Diskussionspanels; u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner. 12:00 DEU: World Gold Council Roundtable-Diskussion: Gold und Klimawandel – Auswirkungen für die Portfolioallokation ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 15. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

06:55 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Mensch und Maschine, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/21

03:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 02/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/21

13:30 USA: Empire State Index 03/21 SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Branchentreffen der Internorga u.a. mit dem internationalen Foodservice-Forum IDX_FS Expo EUR: Informelle Videokonferenz der EU-Innen- und Außenminister 15:00 EUR: Tagung der Eurogruppe ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 16. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h))

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen und Capital Markets Day

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h)

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 10.30 h)

07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: VCI zur Branchenkonjunktur Q4/20

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Salzgitter, Analystenkonferenz London

DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk (online)

DEU: Schuler AG Online-Pk zur aktuellen Unternehmenslage und zum Ausblick TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/21

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/21

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/21

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:15 USA: Industrieproduktion 02/21

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/21

15:00 USA: Lagerbestände 01/21

15:00 USA: NAHB-Index 03/21

17:00 RUS: Industrieproduktion 02/21

21:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) des Bundesverbands Solarwirtschaft gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Erwartet werden unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. 10:00 BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 17:30 DEU: Online-Vortrag “Die Effekte der Coronakrise kurz- und mittelfristig – schafft Deutschland die Digitalisierung?” ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 17. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 12.30 h)

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (09.00h Jahres-Pk) (Medien-Tag)

07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: OHB, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk

12:00 ESP: Siemens Gamesa Renewable Energy, Hauptversammlung, Bilbao

16:00 USA: Agilent Technologies, Hauptversammlung

17:30 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert)

18:00 USA: Starbucks Corporation, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Demire, Jahreszahlen

DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Weitere Gläubigerversammlung für Friseurkette Klier nach Insolvenz TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Volumen 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 30 Jahre

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/21

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

19:00 USA: Fed Zinsentscheid (Pk mit Fed-Chef Jerome Powell 19.30 h) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 18. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert)

08:45 DEU: BMW, Investoren- und Analystentag

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: BB Biotech, Hauptversammlung

CHE: CPH, Geschäftsbericht

CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht

DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

DEU: Homag Group, Jahreszahlen

DEU: Dürr, Geschäftsbericht

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

FIN: Nokia, Capital Markets Day

USA: FedEx, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/21

10:00 POL: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/21

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Outlook 03/21

15:00 USA: Frühindikator 02/21 SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: BGH verhandelt über Musterfeststellungsklage zu Mieterhöhungen nach einer Modernisierung, Karlsruhe

——————————————————————————–

FREITAG, DEN 19. MÄRZ 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Network, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens Energy, Hydrogen Day

DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

DEU: Artnet, Jahreszahlen

DEU: AlzChem Group, Jahreszahlen

Deutsche Börse: Großer Verfallstag “Hexensabbat” an der Börse TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/21

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Löhne Q4/21 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:30 RUS: Zentralbank Zinsentscheid

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 02/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 02/21 EUR: S&P Ratingergebnis Spanien, Belgien

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland, Polen

EUR: Moody’s Ratingergebnis EU, Portugal SNSTIGE TERMINE

DEU: Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an die Wissenschaftler und Unternehmer Özlem Türeci und U?ur ?ahin

11:30 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 22. MÄRZ 2021 TEMRINE UNTERNEHMEN

CHE: SGS, Hauptversammlung

CHE: Schindler, Hauptversammlung

DEU: Traton SE, Jahres-Pk

CHE: SNB, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/20 und Geschäftsbericht

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: CFNA-Index 02/21

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/21 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 18. Mitteldeutscher Fundraisingtag, Jena BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

——————————————————————————–

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi