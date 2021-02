6:05 | 10.02.2021

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Februar:

MITTWOCH, DEN 10. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Delivery Hero, Trading Update Jahr 2020

07:35 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung (online)

10:00 GBR: Shell Strategy Day

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk (online)

11:30 DEU: Digitales FDP-Pressegespräch zum Untersuchungsausschuss Wirecard-Skandal mit Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:05 USA: Zynga, Q4-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic, Jahreszahlen

DNK: Vestas, Jahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Jahreszahlen

JPN: Toyota Motor, 9Monatszahlen

NLD: Adyen, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

NOR: Equinor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Jahreszahlen

USA: Altice USA, Q4-Zahlen

USA: International Flavors & Fragance, Q4-Zahlen

USA: iRobot, Q4-Zahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/21

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/20

08:00 GBR: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 11/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/20

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Realeinkommen 01/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DONNERSTAG, DEN 11. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen (Call 13.00 h)

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.30 h) (14.00 h Capital Markets Day online)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/21

07:00 DEU: Bilfinger, Q4-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Vontobel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (Call 13.30 h)

10:00 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Digitaler Neujahrsempfang Deutsche Bank, Frankfurt/Berlin

18:00 FRA: L’ Oréal, Jahreszahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Umicore, Jahreszahlen

FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Jahreszahlen

FRA: Natexis, Jahreszahlen

GBR: Shell, Strategy Day 2021

ITA: Autogrill, Q4-Zahlen

NLD: Telenet, Jahreszahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

USA: BorgWarner, Q4-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 01/21

08:00 DEU: Insolvenzen 11/20 einschließlich Trendindikator 01/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Informationspflichten von Onlinehändlern 09:00 DEU: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie vom Mittwoch 09:30 DEU: Online-Vorstellung der Reiseanalyse Trendstudie 2030 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) HINWEIS

FREITAG, DEN 12. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h)

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online)

15:00 NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

NOR: Schibsted, Jahreszahlen

USA: Moody’s, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/20

08:00 GBR: BIP 12/20

08:00 LTU: Verbraucherpreise 01/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/21

10:00 POL: BIP Q4/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/20

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/21 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Litauen, Irland

EUR: S&P Ratingergebnis Lettland, Litauen, Schweden, Ungarn

EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Norwegen SONSTIGE TERMINE

08:50 DEU: Voraussichtlich Urteil in Zivilklage gegen C&A wegen ausgebliebener Mietzahlung in der Corona-Krise 09:30 DEU: Bundesratssitzung mit Votum zum Telekommunikationsgesetz HINWEIS

MONTAG, DEN 15. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

22:25 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/21

00:50 JPN: BIP Q4/20 (vorläufig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 01/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/20

11:00 GRI: Verbraucherpreise 01/21

14:00 POL: Handelsbilanz 12/20

17:00 RUS: Industrieproduktion 01/21 SONSTIGE TERMINE

15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe (Videokonferenz) HINWEIS

DIENSTAG, DEN 16. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahres-Pk, Münster

11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Jahres-Pk, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Avis Budget, Q4-Zahlen

USA: American International Group (AIG), Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/20

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/20

09:00 HUN: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:30 NLD: BIP Q4/20 (vorläufig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/21

11:00 EUR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Empire State Index 02/21

17:00 RUS: Erzeugerpreise 01/21 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Fachtagung “Wasserstoff – mit deutschen Häfen in die emissionsfreie Zukunft”, Hamburg 10:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 17. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (Online-Pk 10.30 h)

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 01/21

10:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

17:40 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen (Call 18.00 h)

18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

23:55 CAN: Nutrien, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Aker, Jahreszahlen

USA: The Mosaic, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 01/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 01/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/21

15:15 USA: Industrieproduktion 01/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/21

16:00 USA: Lagerbestände 12/20

16:00 USA: NAHB-Index 02/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise (wöchentlich)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 27.1.21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021 (online)

09:00 Eröffnung der Messe Biofach/Vivaness

10:00 Branchen-Bilanz-Pk HINWEIS

DONNERSTAG, DEN 18. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen (Call 14.00 h) (Online-Pk 9.00 h)

07:15 FRA: Imerys, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Online-Pk)

07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (9.30 h Call)

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

12:30 USA: Blue Apron, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 CHE: Temenos Group, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hochtief, Jahreszahlen

FRA: Valeo, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzhof veröffentlicht Jahresbericht 2020

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/21 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 01/21

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q4/20

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 21.1.21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 02/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (vorab)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 01/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 01/21 SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen Metall- und Elektroindustrie für die Mittelgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 19. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (Call 8.30 h Presse, 14.00 Call Analysten)

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Online-Pk zum Jahresauftakt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Hermes, Jahreszahlen

ITA: Eni, Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/21

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Leistungsbilanz 12/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/21 EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Island

MONTAG, DEN 22. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean Ltd., Q4-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

USA: ZoomInfo Technologies, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/21

14:30 USA: CFNA-Index 01/21

16:00 USA: Frühindikator 01/21 SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Abschluss-Pk zur digitalen Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021 EUR: Tagung der EU-Außenminister

DIENSTAG, DEN 23. FEBRUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic plc, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Software, Capital Markets Day

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dritte Runde der Verhandlungen zum neuen Haustarif bei Volkswagen

DEU: Covestro, Jahreszahlen

DEU: Nemetschek, Jahreszahlen

DEU: Scout24, Jahreszahlen

DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen

DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

ESP: Enagas, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

USA: Snap, Investor Day

USA: Intuit, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 12/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 12/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/21 SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet 10:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zum Software-Update und zu möglichen Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi 10:0 DEU: Digitale Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer “Wohnraumoffensive” – Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Transdev-Unternehmensgruppe DEU: Digitaler Frankfurter Zukunftskongress der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). U.a. mit dem Philosophen Richard David Precht und dem Publizisten und TV-Moderator Michel Friedman. Im Zentrum stehen die Zukunftsthemen Planet Erde, Digitalisierung und Zukunft der Arbeit sowie das Thema Demokratie.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi