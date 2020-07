17:35 | 09.07.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 23. Juli:

FREITAG, DEN 10. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online) DEU: Voraussichtlich Entscheidung über Zulässigkeit einer Klage Financialright gegen Audi im Dieselskandal vor dem Landgericht TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 04/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/20

12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

MONTAG, DEN 13. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/20 und Q2/20

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundewswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/20

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/20

10:00 BGR: Handelsbilanz 05/20

12:00 IRL: Handelsbilanz 05/20 SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Verleihung des Future Insight Preises des Merck-Konzerns

DIENSTAG, DEN 14. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 28. Kalenderwoche

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/20

POL: Zentralbank Zinsentscheid

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/20

07:00 FIN: Verbraucherpreise 06/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 05/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/20

11:00 EUR: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/20

14:30 USA: Realeinkommen 06/20

20:30 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 15. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:00 SWE: SEB, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Elisa, Q2-Zahlen

07:30 NLD: TomTom, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

17:30 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen NOR: Aker Solutions, Q2-Zahlen

NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/20

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/20

14:30 USA: Empire State Index 07/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/20

15:15 USA: Industrieproduktion 06/20

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

18:00 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede

20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE

DONNERSTAG, DEN 16. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Zalando, Q2 Trading Update

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q2 Production Report

08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen NOR: Telenor, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/20

04:00 CHN: BIP Q2/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/20

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:00 EUR: Acea Pkw-Neuzulassungen 06/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk 14.30 h

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:30 USA: Philly Fed Index 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 07/20

17:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE

FREITAG, DEN 17. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report

07:00 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online)

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

SWE: Investor, Q2-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite vearbeitendes Gewerbe 05/20

09:00 SVK: Verbraucherpreise 06/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 05/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 05/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 06/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Portugal

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien

EUR: S&P Ratingergebnis Russland SONSTIGE TERMINE

MONTAG, DEN 20. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q2-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen

USA: Halliburton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 05/20

10:00 POL: Industrieproduktion 06/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 06/20

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 07/20 SONSTIGE TERMINE

DIENSTAG, DEN 21. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN:

03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SGS, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen

07:15 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/20

08:00 JPN: Kernrate Maschinenbau 06/20 (endgültig)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 06/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 22. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorläufig)

06:30 NLD: Konsumausgaben 05/20

13:00 USA: FHFA Hauspreisindex 05/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DONNERSTAG, DEN 23. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Daimler, Q2-Zahlen

DEU: Intershop Communications AG, Q2-Zahlen

DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

SWE: SEB, Halbjahreszahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: Twitter, Q2-Zahlen

USA: Dow, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

USA: Intel, Q2-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

USA: AT&T, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/20

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 07/20

10:00 POL: Arbeitslosenquote 06/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/20 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 06/20 SONSTIGE TERMINE

