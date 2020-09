6:05 | 15.09.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. September 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. September: ^

DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 37. Kalenderwoche

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M) Q3-Umsatz

DEU: Schaeffler, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (endgütlig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/20

14:30 USA: Empire State Index 09/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/20

15:15 USA: Industrieproduktion 08/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:15 SPA: Inditex, Halbjahresergebnis

10:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag

14:00 DEU: HeidelbergCement Kapitalmarkttag

DEU: Voltabox, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Bahn AG, Aufsichtsratssitzung TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 09/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE

DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 08/20

10:00 DEU: Regenbogen, Hauptversammlung

10:30 DEU: Travel24.com, Hauptversammlung GBR: Next, Halbjahreszahlen

IRL: Ryanair, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/20

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

JPN: BoJ Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE

FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

— TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/20

10:00 POL: Industrieproduktion 08/20

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/20

16:00 USA: Frühindikator 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

— TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: SNB Volkswirtschaftliche Daten 09/20 EUR: Informelle Gespräche der EU-Handelsminister, Berlin SONSTIGE TERMINE

DEU: Dialogwoche des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi) EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 1. Tag, Brüssel GBR: Fortsetzung: Online-Konferenz der britischen Labour-Partei, London HINWEIS:

DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 38. Kalenderwoche

08:00 DEU: Tui Buchungs-Update

22:15 USA: Nike Q1-Zahlen

GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Ifo, Konjunkturprognose EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 2. Tag und letzter Tag, Brüssel EUR: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Allianz-Autoforum: «Cyber Risks in the Connected Car Eco System» (online), München HINWEIS:

MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 10/20

09:00 SPA: BIP Q2/20 (detailliert)

09:15 FRA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20

09:15 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 09/20

09:30 DEU: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20

09:30 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 09/20

10:00 EUR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20

10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 09/20

10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20

10:30 GBR: Markit PMI Dienstleistungen 09/20

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 07/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/20

15:45 USA: Markit PMI Dienstleistungen 09/20 SONSTIGE TERMINE

DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München

DEU: Hella, Q1-Zahlen, Call (9.30)

DEU: Rocket Internet, Halbjahreszahlen und außerordentliche Hauptversammlung über Rückzug von der Börse (10.00)

DEU: Schuler, Hauptversammlung

DEU: Stada, außerordentliche Hauptversammlung, Bad Vilbel TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 09/20

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 DEU: Ifo-Index 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 09/20

16:00 USA: Neubauverkäufe 08/20 DEU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M.

DEU: ifo-Institut, München EUR: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk MLP und Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit Vorstellung des MLP Studentenwohnreports 2020

FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hella Hauptversammlung

DEU: Vapiano Q1- und Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Erzeugerpreise 08/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 08/20

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 09/20

10:00 ITA: Verbrauchvertrauen 09/20

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/20 SONSTIGE TERMINE

MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Erstnotiz von Siemens Energy an der Börse nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens TERMINE KONJUNKTUR

— SONSTIGE TERMINE

