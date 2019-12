6:05 | 23.12.2019

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 3. Januar: ^

MONTAG, DEN 23. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: All Industry Activity Index 10/19

09:00 ESP: Erzeugerpreise 11/19

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: CFNA-Index 11/19

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/19 SONSTIGE TERMINE:

DEU: Index-Änderungen werden wirksam

MDax rein: Teamviewer, Varta

MDax raus: 1&1, Fielmann

SDax rein: Comdirect, 1&1, Fielmann

SDax raus: Baywa, Steinhoff, Varta

TecDax rein: Teamviewer, Varta

TecDax raus: Drägerwerk, Isra (beide bleiben im SDax) ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 24. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/19 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/19 HINWEIS

“Heiligabend” Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),

Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börse in Russland geöffnet ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 25. DEZEMBER 2019 HINWEIS

1. Feiertag “Weihnachten” Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 26. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) HINWEIS

2. Feiertag “Weihnachten” Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 27. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/19

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/19

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/19

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/19 (vorläufig)

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/19

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/19

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

17:00 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 30. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: BIP Q3/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/19 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago 12/19

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/19 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19

15:00 USA: FHFA-Index 10/19

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/19 HINWEIS

“Silvester” Börsen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen Verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 1. JANUAR 2020 HINWEIS

Feiertag “Neujahr” – Börsen weltweit geschlossen ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 2. JANUAR 2020 TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (endgültig) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 3. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Autoabsatz 12/19 TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherprseie 12/19

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/19

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Bayern, Hessen 12/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 11/19

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/19

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/19

16:00 USA: Bauinvestitionen

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

16:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle

DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 12/19 ——————————————————————————–

