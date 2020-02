6:05 | 19.02.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 3. März: ^

——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 19. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

10:00 DEU: Puma, Bilanz-Pk, Herzogenaurach

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung, Sindelfingen

14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Jahreszahlen

FRA: Vallourec, Jahreszahlen

ITA: Pirelli, vorläufige Jahreszahlen und Industrieplan 2020-2022

USA: Mosaic, Q4-Zahlen

USA: Avis Budget Group, Q4-Zahlen

USA: Blue Apron Holdings, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 01/20

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 12/19

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 12/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/19

10:30 GBR: Verbraucherpreise 01/20

10:30 GBR: Erzeugerpreise 01/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR

12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/20

14:10 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede

14:30 USA: Erzeugerpreise 01/20

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/20

14:30 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede

19:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

22:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pressefrühstück mit der KfW-Chefvolkswirtin “Innovationen im Mittelstand”, Frankfurt 09:30 DEU: Die Bundesregierung will den Gesetzentwurf für eine Grundrente für Geringverdiener von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verabschieden

Weitere Themen: Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität

+ 1115 Statement Heil zur Grundrente

+ 1230 Statement Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu Rechtsextremismus und Hasskriminalität 10:00 DEU: Pressegespräch Bankenverband: “Acht Forderungen für eine echte Kapitalmarktunion” u.a. mit Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) 10:00 DEU: Jahres-Pk Hamburger Hafen zu diversen Themen, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority u.a., Hamburg 13:00 DEU: LG Köln verhandelt Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um “Nirgendwo Günstiger Garantie”, Köln 14:30 DEU: Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Energiepolitik Deutschlands u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Exekutivdirektor der IEA, Fatih Birol ——————————————————————————–

DONNNERSTAG, DEN 20. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (10.30 hh Pk)

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen

07:00 FRA: Accor, Jahreszahlen

07:00 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:00 FRA: AXA, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:15 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (12.00 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Hays, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung, München

10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Pk des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Berlin

13:30 USA: Southern Co, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

GBR: Shell, LNG Outlook und Investorentreffen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Dropbox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/20

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig)

10:00 ESP: Handelsbilanz 12/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/20

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 23.1.10

14:30 USA: Philly Fed Index 02/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 01/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/20 (vorab) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?, Karlsruhe 14:00 EUR: EU-Sondergipfel zum europäischen Haushaltsrahmen bis 2027, Brüssel 18:00 DEU: Premiere des neuen VW Caddy u.a. mit dem Chef der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter, Thomas Sedran, und Designchef Albert Kirzinger, Düsseldorf ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 21. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika, Jahreszahlen

DEU: Daimler, Geschäftsbericht 2019

FRA: Valeo, Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/20

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig)

05:30 JPN: All Industry Activity Index 12/19

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig)

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 01/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/20

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis Frankreich

EUR: S&P Ratingergebnis Litauen, Lettland

EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien

EUR: DBRS Ratingergebnis Slovenien ——————————————————————————–

SAMSTAG, DEN 22. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 24. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Food, Pre-close Trading Update

22:05 USA: HP, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 02/20

14:30 USA: CFNA-Index 01/20

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/19 HINWEIS

JPN / RUS: Feiertage, Börse geschlossen ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 25. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: SIG Comibloc, Jahreszahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 DEU: Corestate Capital, Jahreszahlen

07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen

07:30 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen

07:30 ESP: Endesa, Jahreszahlen

08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch, Jahreszahlen

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

13:00 GBR: Manchaster United, Q2-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:05 USA: Salesforce.com, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Tupperware Brands, Q4-Zahlen

USA: Unisys, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/19 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/20

08:00 DEU: BIP Q4/19 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 12/19

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 26. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen (Call 11.00 Uhr)

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

07:30 FRA: PSA Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

08:15 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

FRA: Suez, Q4-Zahlen

USA: Etsy, Q4-Zahlen

USA: Marriott International, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/20

16:00 UAA: Neubauverkäufe 01/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 27. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Jahreszahlen

06:45 CHE: Sunrise, Jahreszahlen

07:00 CHE: Gurit, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kühne + Nagel, Jahreszahlen

07:00 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen

07:00 CHE: SPS, Jahreszahlen

05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

10:00 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung, Hamburg

17:35 FRA: Lagardere, Jahreszahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DUE: SAP, Geschäftsbericht 2019

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

FRA: Engie, Jahreszahlen

FRA: Carrefour, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

NLD: Steinhoff, Q1 Trading Update

USA: Campbell Soup, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q2-Zahlen

USA: Best Buy, Jahreszahlen

USA: Edison International, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 02/20

11:00 EUR: Konjunkturklima 02/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/20 (endgültig)

14:30 USA: BIP Q4/19 (zweite Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/19 (zweite Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/20 SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Werbung bei Online-Handel mit Arzneien, Luxemburg 14:00 DEU: Konferenz: “Niedrigzinsen – Warum? Wie lange? Konsequenzen?” Veranstalter ist das Center for Financial Studies, Diskutanten u.a.: Carl-Christian von Weizsäcker und Ex-ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, Frankfurt ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 28. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen (Call 09.00 Uhr)

07:00 CHE: UBS, Geschäftsbericht 2019

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen

07:00 DEU: Munich Re, Jahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:50 ITA: Eni, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Jahreszahlen

10:00 DEU: Bilanz-Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Frankfurt

11:00 DEU: Bundesbank Pk zum Geschäftsbericht 2019, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Borussia Dortmund, Halbjahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen

GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 02/20 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/20

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 02/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

14:30 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 02/20

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 01/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Norwegen, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Estland, Bosnien-Herzegowina

EUR: Moody’s Ratingergebnis EFSF, ESM, Weißrussland SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Ergebnis zu Vergleichsverhandlungen zwischen dem Land NRW und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für sieben Städte, Münster ——————————————————————————–

SONNTAG, DEN 1. MÄRZ 2020

18:00 CHE: BIZ Quartalsbericht ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 2. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SNB, Jahreszahlen

DEU: Isra Vision, Q1-Zahlen

CHE: Emmi, Jahreszahlen

CHE: Genfer Automesse – Vorabend der Pressetage, Genf TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/19

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20 (endgültig)

02:45 CHN: PMI Caixin Verarbeitendes Gewerbe 02/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20 (endgültig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/20 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 01/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/20 SONSTIGE TEMRINE

12:00 DEU: Verhandlung in der Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Oerlikon, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: HelloFresh, Jahreszahlen

DEU: Kion, Jahreszahlen

DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen

DEU: Ströer, Jahreszahlen

CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

USA: Kfz-Absatz, 02/20 TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 02/20

07:45 CHE: Seco BIP Quartalsschätzungen Q4/19

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/20

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 01/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/20

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 01/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/20 SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH entscheidet über Klage von Google gegen ungarische Werbesteuer 09:00 LUX: EuGH urteilt über Rechtmäßigkeit einer Sondersteuer für multinationale Unternehmen in Ungarn 11:00 DEU: Jahres-Pk des Modeverbandes Deutschland GermanFashion, Düsseldorf 11:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Sachverständigenrats Gesundheit zu Chancen und Risiken digitaler Gesundheitsdaten für Versorgung und Forschung

+ 1210 Rede Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

+ 1415 Pk 11:00 DEU: Debeka-Versicherungsgruppe, Jahres-Pk, Koblenz

CHE: Automesse Genf – Erster Pressetag mit Pressekonferenzen der Hersteller ——————————————————————————–

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi