17:35 | 17.08.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 31. August:

DIENSTAG, DEN 18. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: PSP, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 33. Kalenderwoche

07:30 DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Halbjahreszahlen (detailliert)

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen (Call am 19.8.2020) TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q2/20

08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Wohungsbaubeginne- und genehmigungen 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 19. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen (detailliert) (10.00 h Pressekonferenz)

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelsatand Real Estate, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Chemieverband VCI, Forschungs-Pk, Frankfurt

22:05 DEU: Deutsche Börse – außerplanmäßige Änderungen in den Indizes USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

USA: Samsonite International, Q2-Zahlen

USA: Nvidia, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 06/20

10:00 EUR: Leistungsbilanz 06/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.07.2020 SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Fischinformationszentrum zu Daten und Fakten der Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q3-Zahlen

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) AUT: Mayr-Melnhof, Q2-Zahlen

CHN: Alibaba, Q1-Zahlen

IRL: CRH, Halbjahreszahlen

NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (Call 15.00 h)

USA: Cree, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 08/20

06:30 NLD: Konsumausgaben 06/20

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/20

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 1. Halbjahr 2020

08:00 CHE: Handelsbilanz 07/20

14:30 USA: Philly Fed Index 08/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikatoren 07/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Oberverwaltungsgericht verhandelt im Streit um Thüringer Zahlungen für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben an die K+S Kali GmbH, Weimar EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase USA: Parteitag der US-Demokraten zur Nominierung ihres Präsidentschaftskandidaten endet ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 21. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

DEU: Aumann, Hauptversammlung (online)

USA: HP Inc., Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig)

01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/20 (vorab) EUR: Moody’s Ratingergebnis Frankreich, Bosnien-Herzegowina

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland, Lettland ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 24. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

AUT: CA Immo, Q2-Zahlen

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

DEU: Akasol, Q2-Zahlen

USA: The Gap, Q2-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: CFNA-Index 07/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesvorstandssitzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 25. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: TX Group, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SPS, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 34. Kalenderwoche

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen DEU: BASF Pk zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2020

08:30 CHE: BFS Beschäftigungsbarometer Q2/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 06/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 08/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/20

15:00 USA: FHFA-Index 06/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 26. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Stada, Halbjahreszahlen AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 3,5 Mrd EUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 5. Air Cargo Conference zu Innovationen der Luftfracht (digital) 10:00 CHE: KPMG: Performance of Swiss Private Banks, Zürich 10:30 DEU: Bankhaus Metzler: Pressegespräch zu “Deutsche Autoindustrie – langstreckentauglich auch in Zeiten von Corona?”, Frankfurt ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Sunrise, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk, Zürich

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fresenius Medical Care, Hauptversammung (online)

10:00 DEU: Deusche Post, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen AUT: Schoeller-Bleckmann, Q2-Zahlen

DEU: EWE, Q2-Zahlen

DEU: DekaBank, Halbjahreszahlen

DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

USA: Tiffany, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: All Industry Activity Index 06/20

07:45 CHE: Seco: BIP Q2/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/20 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 08/29

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 06/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/20

14:30 USA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/20 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahres-Pk Brot für die Welt mit Vorstellung des aktuellen Jahresberichts u.a. zu den Themen Corona, Hunger, Lieferkettengesetz und Spendenentwicklung 10:00 DEU: Continental Online-Pk zu einer wissenschaftlichen Studie über die Rolle des Unternehmens im nationalsozialistischen Regime 12:00 DEU: Verkündungstermin zu mehreren Amtshaftungsklagen gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der VW-Dieselaffäre USA: US-Präsident Donald Trump will Rede zur Nominierung als erneuter Präsidentschaftskandidat der Republikaner halten EUR: Informelle Gespräche der EU-Außenminister (bis 28.8.20) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 28. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: EMS-Chemie, Halbjahreszahlen

DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

DEU: SHW, Halbjahreszahlen (detailliert)

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update und Hauptversammlung DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Deutsche Post AG TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 08/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/20

08:45 FRA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/20

11:00 EUR: Industrievertrauen 08/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/20

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 EUR: Moody’s Ratingergebnis ESM, EFSF

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Bosnien-Herzegowina

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen, Irland SONSTIGE TERMINE

EUR: Informelle Gespräche der EU-Außenminister (bis 28.8.20) ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 31. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Lloyd Fonds AG, Hauptversammlung (online)

DEU: Gesco, Halbjahreszahlen

DEU: Hermle, Gosheim

DEU: Evonik, Hauptversammlung

DEU: Adler Real Estate, Halbjahreszahlen

LUX: ADO Properties, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/20 (vorläufig)

01:50 JPN: Kapazitätsauslastung 07/20 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeteindes Gewerbe und Dienste 08/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/20

09:00 ESP: Verbraucherpreie 08/20 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/20 (endgültig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/20

10:00 ITA: BIP Q2/20 (endgültig)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q2/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/20(vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

EUR: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister ——————————————————————————–

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi