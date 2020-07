6:05 | 23.07.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 5. August:

——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 23. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Daimler, Q2-Zahlen (detailliert) (Presse-Call 9:10 h)

07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Adva Optical, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Scor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:50 USA: AT&T, Q2-Zahlen

13:00 USA: Twitter, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications AG, Q2-Zahlen

DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

SWE: SEB, Halbjahreszahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/20

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 07/20

10:00 POL: Arbeitslosenquote 06/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/20 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 06/20 SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein?, Karlsruhe EUR: Informelle Videokonferenz der für Binnenmarkt und Industrie zuständigen EU-Minister, Brüssel/Berlin HINWEIS:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 24. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Umsatz

07:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

FIN: Finnair, Q2-Zahlen

FRA: Thales, Halbjahreszahlen

NOR: Equinor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

00:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 07/20 (vorab)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 07/20

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/20 EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Türkei

EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland, ESM, EFSF SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Im juristischen Streit zwischen einem kommunalen Energieunternehmen und dem Land um Windräder auf dem Taunuskamm könnte Entscheidung fallen, Wiesbaden DEU: Erste Kreuzfahrt von TUI Cruises mit der “Mein Schiff 2” von Hamburg aus HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 27. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (detailliert) (Analysten-Call 14.00 h)

07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

07:45 SWE: Recipharm, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

FRA: Edenred, Q2-Zahlen

FRA: Imerys, Halbjahreszahlen

USA: Hasbro, Q2-Zahlen

USA: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/20 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 06/20

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/20

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 06/20 ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 28. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 30. Kalenderwoche

07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht 2019

07:30 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Washtec, Halbjahreszahlen und Hauptversammlung (online 10.00 h)

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q2-Zahlen

08:00 FRA: PSA, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonald’s, Q2-Zahlen

13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Kering, Q2-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen

22:10 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:15 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:15 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:25 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SIG Combibloc, Halbjahreszahlen

DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen

ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

ESP: Enagas, Q2-Zahlen

FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

USA: Amgen, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q2-Zahlen

USA: Edison, Q2-Zahlen

USA: JetBlue Airways, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: Avis Budget, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft in zwei Fällen Schadenersatz-Ansprüche von VW-Käufern im Dieselskandal ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 29. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (Presse-Call 9.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Osram Licht, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Halbjahreszahlen

07:25 AUT: AMS, Q2-Zahlen (Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 IRL: Smurfit Kappa, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:15 USA: Blue Apron, Q2-Zahlen

13:00 SWE: Securitas, Q2-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen

13:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

17:45 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:02 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q2-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

FRA: Klepierre, Halbjahreszahlen

FRA: Societe BIC, Halbjahreszahlen

GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

USA: CME Group, Q2-Zahlen

USA: General Electric, Q2-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: Lam Research, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/20

10:00 ITA: Erzeugerpreise 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jhare / Volumen: 3,5 Mrd EUR

12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/20 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/20

16:30 USA: Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (Pk 20.30 h mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Sparkassenverbandes u.a. zu Halbjahres-Ergebnissen und Auswirkungen der Corona-Krise 12:00 DEU: Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich mit Äußerungen eines Betriebsrates über den Kurznachrichtendienst Twitter, Erfurt 13:00 Monopolkommission übergibt jährliches Hauptgutachten an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 30. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Q2-Zahlen

06:30 CHE: LafargeHolcim, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Halbjahreszahlen

06:50 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen, Bad Homburg

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (detaillieert) (Call 11.30 h)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: Telenet, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Comdirect, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Total, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 FRA: EdF, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group

08:00 GBR: Schroders, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen

09:00 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 16.00 h)

12:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellog, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call Q2-Zahlen

17:35 FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L’Oréal, Halbjahresumsatz

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

22:02 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:05 USA: Altice, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic Group, Halbjahreszahlen

DEU: Porsche, Q2-Zahlen

DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk

DUE: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen

ESP: Ferrovial, Halbjahres-Pk

ESP: Enagas, Halbjahreszahlen

ESP: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

FRA: Safran, Halbjahreszahlen

FRA: Korian, Halbjahreszahlen

FRA: Casino, Halbjahreszahlen

FRA: Suez, Halbjahreszahlen

GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

GBR: RSA Insurance Group, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

ITA: Mediobanca, Jahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Comcast, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: The Kraft Heinz, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: Amazon.com, Q2-Zahlen

USA: Mastercard, Q2-Zahlen

USA: Moody’s, Q2-Zahlen

USA: Expedia, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/20

08:00 DEU: BIP Q2/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/20

09:00 AUT: BIP Q2/20 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q2/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 07/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 07/20

11:00 EUR: Industrievertrauen 07/20

11:00 BEL: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/20

12:00 POL: Industrieproduktion 06/20

14:00 DEU: Verbraucherepreise 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/20 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/220 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 31. JULI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: RIB Software, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Traton, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

09:30 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Audi, Hauptversammlung (online) und Halbjahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q2-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen

DEU: Steinhoff, Halbjahreszahlen

BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Halbjahreszahlen, Limoges

GBR: International Airlines Group (IAG), Halbjahreszahlen und Verkehrszahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen

USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 06/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/20 (vorab)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/20

07:30 FRA: BIP Q2/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q2/20 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/20 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 07/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) EUR: Moody’s Ratingergebnis Deutschland, Moldawien

EUR: S&P Ratingergebnis Albanien

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen ——————————————————————————–

MONTAG, DEN 03. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Societe Generale, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Commerzbank, AR-Sitzung

DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: Heineken, Halbjahresumsatz

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: KLA Corp., Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 07/20 TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgültig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/20 (endgütlig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/20 SONSTIGE TERMINE

CHE: 3. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz ——————————————————————————–

DIENSTAG, DEN 04. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

22:00 DEU: Qiagen, Q2-Zahlen, Hilden

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

JPN: Sony, Q1-Zahlen

USA: Ralph Lauren, Q1-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen

USA: Walt Disney, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeuzgepreise 06/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/20 (endgültig) ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 05. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Legal & General, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung

22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / VdIK / KBA – Pkw-Neuzulassungen 07/20

DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen

AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

CHE: Ferrexpo, Halbjahresumsatz

CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

GBR: Dialog Semiconductor, Q2-Zahlen

ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

USA: Sonos, Q3-Zahlen

USA: The New York Times, Q2-Zahlen

USA: Etsy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 07/20

09:15 ESP: PMI Dienste 07/20

09:45 ITA: PMI Dienste 07/20

09:50 FRA: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

10:00 DEU: Auftragseingang im Maschinenbau Juni und Q2/20

10:00 EUR: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 07/20 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:15 USA: ADP Beschäfitgung 07/20

14:30 USA: Handelsbilanz 06/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 07/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM Index Dienste 07/20 ——————————————————————————–

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi