6:05 | 24.09.2020

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Oktober 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 7. Oktober: ^

DONNERSTAG, DEN 6. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen, Call (9.30)

08:00 EUR: Acea NfZ-Zulassung 07 + 08/20

10:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München

DEU: Rocket Internet, Halbjahreszahlen und außerordentliche Hauptversammlung über Rückzug von der Börse (10.00)

DEU: Schuler, Hauptversammlung

DEU: Stada, außerordentliche Hauptversammlung, Bad Vilbel TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 09/20

09:30 CHE: Notenbankentscheidung

10:00 DEU: Ifo-Index 09/20

10:00 NOR: Notenbankentscheidung

11:30 EUR: EZB Zuteilung fünfter TLTRO3

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 09/20

16:00 USA: Neubauverkäufe 08/20 DEU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M.

DEU: ifo-Institut, München EUR: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk MLP und Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit Vorstellung des MLP Studentenwohnreports 2020

FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hella Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Erzeugerpreise 08/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 08/20

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 09/20

10:00 ITA: Verbrauchvertrauen 09/20

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/20 SONSTIGE TERMINE

MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Erstnotiz von Siemens Energy an der Börse nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens TERMINE KONJUNKTUR

— SONSTIGE TERMINE

DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung DEU: Hornbach Baumarkt und Holding Halbjahreszahlen (detailliert)

NLD: Adyen, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/20 (erste Schätzung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 09/20 (erste Schätzung)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/20 (erste Schätzung)

11:00 EUR: Dienstleistungs-, Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 09/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen (endgültig)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 08/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise Deutschland 09/20 (erste Schätzung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 08/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen Conference Board 09/20

DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/20 (erste Schätzung) SONSTIGE TERMINE

MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure beginnt

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung

10:00 NLD: Gericht verhandelt Klage wegen Schummeldiesel gegen Daimler TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 09/20

03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Industrie 09/20

08:00 GBR: BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/20

08:45 FRA: Konsumausgaben 09/20

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktdaten (wöchentlich)

14:30 USA: BIP Q2 (dritte Veröffentlichung)

15:45 USA: MNI-Einkaufsmanagerindex Chicago 09/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/20 SONSTIGE TERMINE

09:15 EUR: Konferenz «The ECB and Its Watchers». Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler diskutierten die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) – voraussichtlich mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 14:00 DEU: Digitale Konferenz Bundesbank und International Bankers Forum (IBF) zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Finanzsektor ——————————————————————————–

DONNERSTAG, DEN 01. OKTOBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:45 DEU: Banken-Konferenz der Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) zum Ausblick für die Branche in Europa u.a. mit Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier

SWE: Hennes & Mauritz Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

09:15 SPA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20

09:45 ITA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20

09:50 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 08/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhoilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Konsumausgaben 08/20

14:30 USA: Private Einkommen 08/20

15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 08/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/20

DEU: Bundesbank Finanzstabilitätsrat inkl Pk SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung vor dem VGH wegen Kennzeichnung von Lebensmitteln DEU: Fitnessmesse Fibo 2020 HINWEIS:

Bören in China, Hongkong und Südkorea sind wegen eines Feiertags geschlossen ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 02. OKTOBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke Neugeschäft und Deckungsbeitrag 9M/20

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Online-HV TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/20

16:00 USA: Verbraucherstimmung der Universität Michigan 09/20 (2. Umfrage) BEL: Fitch Ratingüberprüfung

DEU: S&P Ratingüberprüfung

FRA: S&P Ratingüberprüfung

ISL: Moody’s Ratingüberprüfung

SLO: Moody’s Ratingüberprüfung SONSTIGE TERMINE

MONTAG, DEN 05. OKTOBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

— TERMINE KONJUNKTUR

09:45 ITA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20

09:50 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Auftragseingang im Maschinenbau, Auftragseingang 08/20

10:00 EUR: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen

10:30 GBR: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/20

15:00 EUR: Tagung der Euro-Gruppe. Die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets tagen unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden Paschal Donahoe.

15:55 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 09/20 EUR: Informelle Tagung der EU-Energieminister (bis 06.10.) SONSTIGE TERMINE

DIENSTAG, DEN 06. OKTOBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 13:30 EUR: Beginn Prozess gegen mehrere Angeklagte wegen Bildung eines Buskartells TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/20

14:30 USA: Handelsbilanz 08/20 EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung ——————————————————————————–

MITTWOCH, DEN 07. OKTOBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 08/20

09:00 SPA: Industrieproduktion 08/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/20

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung ——————————————————————————–

