11:41 | 23.02.2021

‘Wohnraumoffensive’: Seehofer zieht positive Bilanz

BERLIN (dpa-AFX) – Bauminister Horst Seehofer (CSU) sieht die Bundesregierung bei der “Wohnraumoffensive” auf dem richtigen Weg. Bei einer Bilanzveranstaltung in Berlin versicherte er am Dienstag, bis zum Ende der Wahlperiode werde das selbstgesteckte Ziel von 1,5 Millionen neue Wohnungen erreicht. Die noch fehlenden Baumaßnahmen sollen nach seinen Worten noch im Laufe dieses Jahres auf den Weg gebracht werden. Seehofer betonte, allein im vergangenen Jahr seien trotz der Corona-Pandemie 300 000 Wohnungen entstanden. Das sei der höchste Stand seit 20 Jahren. Gleichzeitig räumte er ein, man sei bei der Bekämpfung der Wohnungsnot noch nicht am Ende des Weges: “Wir haben noch eine Menge zu tun.”/ax/hrz/DP/mis