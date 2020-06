22:32 | 23.06.2020

‘WSJ’: Dell prüft Optionen für Beteiligung an VMWare – Dell-Aktie zieht an

ROUND ROCK (dpa-AFX) – Der Computer-Konzern Dell prüft einem Bericht zufolge Optionen für seine Software-Tochter VMWare. Dell habe jüngst begonnen, Möglichkeiten für einen Verkauf oder auch andere Schritte, wie etwa eine Komplettübernahme, zu prüfen, berichtete das “Wall Street Journal” am Dienstag (Ortzeit) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Prozess sei allerdings noch in einer frühen Phase. Bei den Anlegern kam der Bericht gut an: Die Dell-Aktien schnellten im nachbörslichen US-Handel um rund 16 Prozent nach oben./mis/tih