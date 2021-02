16:10 | 25.02.2021

Yellen an G20-Partner: Müssen in Corona-Krise ‘aufs Ganze’ gehen

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die neue US-Finanzministerin Janet Yellen hat ihre Kollegen der G20-Gruppe zu bedeutenden und längerfristigen fiskal- und finanzpolitischen Maßnahmen ermuntert, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Vor der Online-Konferenz der Finanzminister der Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen am Freitag erklärte Yellen: “Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, aufs Ganze zu gehen, dann ist dies der Moment.” Yellen betonte die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie. “Kein Land allein kann den Sieg über diese Krisen erklären. Tatsächlich war unsere Zusammenarbeit noch nie so wichtig wie jetzt. Dies ist der Zeitpunkt, der für Aktion und Multilateralismus gemacht ist.” Den Vorsitz der Runde der G20-Staaten hat derzeit Italien. Die G20 müssten ihre Unterstützung für die internationale Covax-Impfinitiative – der die USA erst unter der neuen Regierung von Präsident Joe Biden beigetreten waren – erhöhen. “Ein schnelles und wirklich globales Impfprogramm ist der stärkste Impuls, den wir der Weltwirtschaft geben können”, erklärte Yellen. Ohne die weitere finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Länder drohe eine unnötige Verzögerung der wirtschaftlichen Erholung. Auch verschärften sich die Unterschiede zwischen den Staaten gefährlich und dauerhaft./lkl/DP/fba