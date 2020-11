8:12 | 20.11.2020

Ziemiak: Störungen im Bundestag müssen aufgeklärt werden

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) – CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert eine Aufklärung der Störungen durch Besucher im Bundestag. “Das, was wir erlebt haben, ist nicht nur ein Skandal, sondern auch ein Tabubruch”, sagte Ziemiak am Freitag dem Radiosender WDR 5. Es seien zwar auch schon früher Aktivisten in den Bundestag gekommen, “dass die durch andere Abgeordnete eingeladen wurden und dann Minister und andere kurz vor der Abstimmung bedrängt haben, das muss aufgeklärt werden”. Hinter den Störungen stehe eine Denke der AfD, die selbst zu einem Kampf gegen das Parlament aufgerufen habe. “Insofern ist das nur die Ernte dessen, was die AfD in gesellschaftlicher Stimmung gesät hat.” Auch in Hinblick auf den anstehenden Wahlkampf macht sich Ziemiak Sorgen. Bei Wahlkampfterminen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Sommer habe er die Stimmung wahrgenommen. Alle hätten nun eine Verantwortung, diese nicht weiter aufzuheizen. “Und ich frage mich: Wie wird diese Stimmung sein im kommenden Jahr?” Während der Bundestagsdebatte waren am Mittwoch auf den Fluren des Reichstagsgebäudes Abgeordnete von Besuchern bedrängt, gefilmt und beleidigt worden. Der Bundestag will nun die rechtlichen Mittel ausschöpfen und prüft auch strafrechtliche Konsequenzen gegen AfD-Abgeordnete, die Störer ins Gebäude eingeladen haben. Darauf verständigte sich am Donnerstag der sogenannte Ältestenrat der im Bundestag vertretenen Fraktionen./wee/DP/nas