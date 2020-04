16:35 | 23.04.2020

Zweitwohnungen sollen in Schleswig-Holstein ab 4. Mai nutzbar sein

KIEL (dpa-AFX) – Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein sollen vom 4. Mai an wieder von ihren Besitzern genutzt werden dürfen. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz der Landesregierung mit Landräten und Oberbürgermeistern mit./mho/DP/jha