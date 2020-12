NEWS | TOPSTORIES

AUSBLICK 2021: Anleger hoffen auf Ausweg aus der ... Corona ist noch nicht im Griff, da schwelgen die Aktien-Anleger bereits in Impfstoff-Euphorie und geben dem Dax und den europäischen Indizes Vorschusslorbeeren für 2021. Die Pandemie-Entwicklung, die Geld- und Fiskalpolitik sowie der Machtwechsel in den USA sind erst einmal ... mehr

Höhenflug für Tele Columbus nach Übernahmeangebot Ein Übernahmeangebot für Tele Columbus hat am Montag die bereits in der Vorwoche stark gestiegene Aktie weiter befeuert. Die Papiere des Kabelnetzbetreibers schnellten zu Handelsbeginn bis auf 3,275 Euro nach oben und pendelten sich danach auf dem Niveau um 3,22 Euro ein. Dies ... mehr

Nach Fedex-Zahlen: Deutsche Post machen Auftaktverlust wett Schnell ausgebügelt haben die Papiere der Deutschen Post ihre Auftaktverluste am Freitag. In der Spitze nahmen sie mit gut 42 Euro wieder Tuchfühlung zum Rekordhoch von 43,50 Euro von Anfang November auf. Mit zuletzt plus 0,70 Prozent auf 41,74 Euro waren sie weiter im ... mehr

ELRINGKLINGER IM FOKUS: Mit Wasserstoff-Hype zurück in den ... ElringKlinger bekommt ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und wird am Montag vor Heiligabend in den Nebenwerte-Index SDax zurückkehren. Der Zulieferer wurde jahrelang schwer gebeutelt, nun kommt noch die Corona-Krise obendrauf. Die Wende sollen Brennstoffzellen bringen. Der ... mehr

Sprung über 23 000 US-Dollar: Bitcoin-Rally geht weiter Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin setzt sich fort. Am Donnerstag übersprang die älteste und bekannteste Kryptowährung auch die Marke von 23 000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Höchststand von 23 777 Dollar markiert. Das ist ein Rekordhoch. ... mehr

HELLOFRESH IM FOKUS: Corona-Pandemie treibt Geschäft an Mit einer solch positiven Entwicklung hat der Vorstand des Kochboxen-Versenders Hellofresh Anfang 2020 nicht gerechnet. Innerhalb eines Jahres konnten die Berliner nicht nur ihre selbst gesetzten Ziele überbieten, sondern auch ihre Prognosen mehrfach anheben. Die gute Laune ... mehr

Tagesausblick: Dax klettert Richtung Rekordhoch Der gute Lauf am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Am Vortag hatte der Dax deutlich zugelegt und den Corona-Crash endgültig wieder aufgeholt, er hatte es letztlich aber nicht über die Marke von 13 600 Punkte geschafft. Nun könnte er einen neuen ... mehr

Aktie steigt: Conti will mit Wachstum in der ... Beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental soll über die kommenden Jahre das Wachstum vor allem aus dem zuletzt schwächelnden Autozuliefergeschäft kommen. Der Dax-Konzern visiert dabei überraschend hohe Ertragsziele an - wobei das Reifengeschäft weiter die ... mehr