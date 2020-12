16:37 | 08.12.2020

Prognose erneut angehoben: Qiagen-Aktie setzt Erholung fort

Die Geschäfte laufen weiter gut für Qiagen, das sich in der Corona-Pandemie als wichtiger Anbieter von Testkits und entsprechenden Geräten etabliert hat. Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen erwartet daher, dass Umsatz und Gewinn sich 2020 noch besser entwickeln als ohnehin schon gedacht. Die Anleger reagierten am Dienstag positiv, die Aktie legte am Nachmittag fast 3 Prozent auf 41,48 Euro zu und notiert damit nur knapp unterhalb ihrer 50-Tage-Linie, die aktuell bei 42,04 Euro verläuft. Das Management des MDax-Konzerns erwartet laut der Mitteilung vom Dienstag in diesem Jahr währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von 22 Prozent im Vergleich zu den 2019 erzielten 1,53 Milliarden Dollar. Erst Ende Oktober hatte der Konzern die Umsatzprognose angehoben und damals ein Plus von einem Fünftel in Aussicht gestellt. Mit 2,13 bis 2,14 US-Dollar je Aktie (rund 1,76 Euro) soll zu konstanten Wechselkursen sowie vor Sondereffekten nun auch mehr Gewinn als zuletzt angekündigt übrig bleiben. Bisher hatte Qiagen mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,07 bis 2,09 Dollar gerechnet. Für 2021 wurde Qiagen nun präziser. So erwartet das Biotech-Unternehmen im kommenden Jahr ein Umsatzwachstum um 18 bis 20 Prozent bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 bis 2,46 Dollar, beides zu konstanten Wechselkursen. Mitte des Jahres war Qiagen noch von einem nicht näher bezifferten prozentual zweistelligen Wachstum für 2021 im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. Laut Jeffries-Analyst Peter Welford liegt der neue Ausblick für 2020 allerdings nur geringfügig über den aktuellen durchschnittlichen Marktschätzungen. Zudem signalisierten die Prognosen für das kommende Jahr zwar Luft nach oben für die mittlere Umsatzerwartung des Marktes, doch erschienen die Gewinnmargen niedriger als gedacht. Der Experte sieht zudem Risiken für die Zeit nach der Corona-Pandemie, wenngleich ein Teil der dadurch zusätzlich generierten Umsätze erhalten bleiben dürfte. Ob Qiagen als eigenständiges Unternehmen zudem die Hoffnungen für künftiges Wachstum und Margensteigerungen – ohne Corona-Einfluss – erfüllen könne, sei ungewiss. So war im August die Übernahme von Qiagen durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific geplatzt, die nicht genügend Aktionäre zugestimmt hatten. Aufsichtsrat wird erweitert Kurz darauf ersetzte Lawrence Rosen den Manager Hakan Björklund als Aufsichtsratschef. An diesem Dienstag nun kündigte der Konzern an, seinen das Aufsichtsgremium von derzeit sechs Positionen ausbauen zu wollen. Damit sollten Expertise und Erfahrungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik ergänzt und erweitert werden, hieß es. Konkrete Vorschläge für die neuen Mitglieder und wie groß der Aufsichtsrat dann sein soll, gab es zunächst aber nicht mit. Jefferies-Experte Welford zeigte sich ungeachtet dessen angetan von Erweiterung und der damit verbundenen Aussicht auf eine breitere Aufstellung von Qiagen. Mit dem Kursplus von vom Dienstag knüpften die Aktien des Unternehmens an ihre jüngste Erholung an. Nachdem die gut laufenden Geschäfte sie bis Oktober auf ein Mehrjahreshoch von knapp 47 Euro getrieben hatten, ging es zuletzt bergab – auch weil die Hoffnungen rund um Corona-Impfstoffe bei Anlegern Befürchtungen über eine nachlassende Nachfrage nach Corona-Tests weckten. Trotz des jüngsten Rückschlags summieren sich die Kursgewinne in diesem Jahr immer noch auf gut ein Drittel. (dpa-AFX / Eig. Ber.) Foto © Qiagen