8:10 | 05.05.2020

Tagesausblick: Dax erholt sich etwas vom schwachen Monatsauftakt

Der Dax erholt sich zunächst etwas von dem deutlichen Rücksetzer am ersten Handelstag im Mai, als der deutsche Leitindex unter anderem wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise rund 3,6 Prozent verloren hatte. Vorbörslich verbucht der Index ein Plus von rund anderthalb Prozent. Mit dem Rückgang zum Monatsstart verringerte sich der Erholungsgewinn des deutschen Leitindex seit dem Tief im virusbedingten Börsencrash Mitte März auf knapp 27 Prozent. Am heutigen Dienstag blicken Investoren zunächst auf die Zahlen zahlreicher Unternehmen. So hatte Infineon bereits am Montagabend nach Xetra-Schluss die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Der im Dax notierte Chipkonzern rechnet wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzrückgang in diesem Jahr. 2020 dürften die Erlöse mit 7,6 Milliarden Euro um 5 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen, so das Unternehmen. Inklusive des übernommenen US-Konzerns Cypress soll der Umsatz bei 8,4 Milliarden liegen, plus oder minus 5 Prozent. Milliardenschwere Zukäufe im Ausland und höhere Mieteinnahmen haben Vonovia auch im Auftaktquartal 2020 mehr Gewinn beschert. Zudem profitierte Deutschlands größter Immobilienkonzern von seinem Wohnungsbestand, von Neubauten und Dachaufstockungen, aber auch von seinen Dienstleistungen rund um die Gebäude. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Vonovia. Das Geschäft beim Kochboxenlieferant Hellofresh boomt in der Corona-Krise weiter. So erhöht der Konzern seine Erwartungen für Erlöse und Ergebnisse deutlich. Im laufenden Jahr erwartet Hellofresh trotz der Unsicherheiten rund um die Covid-19-Pandemie nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 40 bis 55 Prozent statt wie bisher angepeilt 22 bis 27 Prozent. (dpa-AFX / Eig. Ber.) Foto © Deutsche Börse