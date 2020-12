14:11 | 10.12.2020

BayWa-Beteiligung Mr+Mrs Homes räumt Innovationspreis ab und geht deutschlandweit in die Fläche – Wohnhaus-Konfigurator revolutioniert das Bauen für jedermann



Mr+Mrs Homes räumt Innovationspreis ab und geht deutschlandweit in die Fläche

Wohnhaus-Konfigurator revolutioniert das Bauen für jedermann München, 10. Dezember 2020 - Das neue Auto im Netz nach den eignen Wünschen konfigurieren ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. So ähnlich darf sich das der Häuslebauer auch beim 3D-Wohnhaus-Konfigurator Mr + Mrs Homes (mrmrshomes.de) vorstellen. Aber eben nur so ähnlich, denn so spielerisch leicht die Plattform für den Anwender auch daherkommt, im Hintergrund passiert weit mehr, als ein bloßer Ausstattungs-Konfigurator zu leisten vermag. Mr + Mrs Homes kann BIM (Building Information Modeling) - die hohe Kunst des digitalen Bauens - und revolutioniert damit den gesamten Bauprozess. Überzeugt hat der 3D-Wohnhaus-Konfigurator beim diesjährigen Branchenkongress für zukunftsweisende smarte Lösungen im Bauwesen, BIM World Munich, sodass Mr + Mrs Homes aus einem international besetzten Bewerberfeld als Sieger des Smart Building/Smart Construction Innovation World Cups 2020 hervorging. Für die "Väter" von Mr + Mrs Homes - zwei Regensburger Architekten mit dem IT-Unternehmen PURE Applikationen GmbH & Co. KG sowie die BayWa AG als strategischer Partner über ihren Baustoffbereich und Mitgesellschafter des innovativen Start-ups - ist dies Bestätigung für ihren Weg, den Wohnhaus-Konfigurator über Systempartnerschaften mittelfristig deutschlandweit auszurollen. Der digitale Zwilling des späteren realen Gebäudes, wie er auf der Plattform von Mr + Mrs Homes erzeugt wird, bringt Planungs- und Kalkulationssicherheit, Erleichterungen beim Genehmigungsprozedere sowie mehr Zuverlässigkeit und Qualität in der Bauausführung. Und nicht zuletzt bietet Mr + Mrs Homes dem Häuslebauer die Chance, ein von Architektenhand geplantes Haus den individuellen Vorlieben und finanziellen Möglichkeiten gemäß zu gestalten, jeweils live sichtbar im 3D-Modell und bei der Festpreisanzeige. Durch die Einbindung regionaler Bau- und Handwerksbetriebe stärkt Mr + Mrs Homes zudem die Wertschöpfung in der Region. Bewährt hat sich Mr + Mrs Homes bereits bei einem Siedlungsprojekt mit rund 130 Einfamilienhäusern in der Nähe von Leipzig. Erste Systempartner in Franken und Oberbayern markieren nun den Start von Mr + Mrs Homes, sukzessive in die Fläche zu gehen. Der 3D-Wohnhaus-Konfigurator findet als geschlossenes BIM-Modell Anwendung. Der Systempartner - in der Regel sind es Generalunternehmer im Schlüsselfertigbau - wickelt seine Bauprojekte von der Planung bis zur Ausführung über die digitale Plattform ab. Nach außen - zum Kunden hin - werden über den 3D-Wohnhaus-Konfigurator verschiedene von Architekten geplante Hausmodelle sichtbar, die der Bauinteressent in unzähligen Varianten modifizieren kann, von der Grundgrößenvariation, Geschoss- bzw. Kellerwahl, Ausrichtung, Dachform, Raumaufteilung bis hin zu vielfältigsten Ausstattungsvarianten bei der Innen- sowie Außengestaltung. Jede, selbst die kleinste Veränderung spiegelt sich live im 3D-Modell sowie in der Festpreisangabe für den Kunden wider. Damit dies alles möglich ist, laufen im Hintergrund unzählige Daten zusammen. Diese müssen vorab vom Generalunternehmer und den beteiligten bauausführenden Firmen eingespeist werden. Das sind Preise für Handwerkerleistungen und Produktpreise, skalierbar nach Aufwand und Menge, damit die Modifizierungen sich in der Preisangabe zuverlässig darstellen lassen. Die Datenansammlung bringt noch weitere nützliche Vorteile: Daraus lassen sich unkompliziert die nötigen Angaben für Baugenehmigungen ziehen. Aufgrund exakter und verbindlicher Planung können zudem die ausführenden Gewerke die Massenangaben für die Optimierung ihrer Arbeit nutzen. Und nicht zuletzt eröffnet sich durch die über BIM verfügbaren Vektordaten die Möglichkeit zur industriellen Vorfertigung - als eine mögliche Antwort auf Fachkräftemangel, aber auch als Weg zu mehr Produktivität und Preisstabilität im Bauwesen. Redaktion:

