Unternehmen: Bee Vectoring Technologies International (BVT)

WKN: A14WDZ

Empfehlung: Strong Buy

Kursziel kurzfristig: 0,80 Euro

Kursziel mittelfristig: 1,50 Euro





Alle Erwartungen übertroffen! Unternehmen wächst schneller als gedacht! Rekordumsatz erwartet!



Wie unser Unternehmen für ökologischen Pflanzenschutz Bee Vectoring (WKN A14WDZ) heute mitteilt, konnten 5 weitere Abkommen mit Blaubeererzeugern in den US-Bundesstaaten Florida, North- und South Carolina abgeschlossen werden. Das Unternehmen hat bereits jetzt mit über 15 Erzeugerabkommen und 700 Acres Anwendungsfläche seine selbst gesteckten Ziele weit übertroffen.

Insgesamt wird nun auf 10% der Blaubeer-Anbauflächen im Südosten der USA das von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte Produkt VECTORITE(TM) mit CR-7 angewendet! Potenzial zur weiteren Expansion ist bei einer Anbaufläche von 90.000 Acres in den gesamten USA durchaus gegeben. Wir rechnen daher bei weiter anhaltendem Erfolg der Technologie mit jährlich steigenden Umsätzen im dreistelligen Prozentbereich!

Dementsprechend zufrieden zeigt sich auch Ashish Malik, CEO von BEE Vectoring, und sagte zum Abschluss der neuen Abkommen:

Wir sind von der Resonanz der Blaubeererzeuger im Südosten begeistert. Sie hat unsere Erwartungen übertroffen! Aufgrund der starken Nachfrage am Markt nach dem BVT-System haben wir uns entschlossen, diese Zuteilung strukturiert zu erhöhen. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, diesen Kunden Ergebnisse zu liefern, um zu gewährleisten, dass sie die Anwendung des BVT-Systems in den folgenden Saisons erweitern und die Mundpropaganda für unsere Technologie in der Branche verstärken.

Neukundenakquise im Fokus

Die jetzt neu hinzugewonnenen Blaubeererzeuger sind Erstanwender der Technologie. Diese werden die Bienen auf 280 Acre von insgesamt 1.400 Acres ihrer gesamten Anbaufläche anwenden. Sie sehen also, dass allein bei diesen Anbietern die Möglichkeit zur Verfünffachung des Umsatzes besteht! Bee Vectoring (WKN A14WDZ) rechnet damit, dass basierend auf positiven Ergebnissen bereits in den nächsten Saisons die gesamte Anbaufläche mit ihrer Technologie bewirtschaftet wird.

Auch CEO Ashish Malik sieht große Expansionsmöglichkeiten für das Unternehmen:

Die Expansion des Vertriebs zu Erzeugern in weiteren Regionen ist unser Weg zur Umsatzsteigerung. Diese Zusagen der Blaubeererzeuger stehen im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie. Sie beginnt mit der erstmaligen Marktdurchdringung, gefolgt von der Kundenbindung sowie Erweiterung des Kundenstamms und setzt schließlich starke Ergebnisse wirksam ein, um neue Kunden durch positive Mundpropaganda zu gewinnen.

BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem verwendet kommerziell gezüchtete Bienen, um das natürliche Pflanzenschutzmittel VECTORITE(TM) mit CR-7 direkt zu den Blüten zu bringen. Das System erhöht den Ertrag und schützt vor Krankheiten, während es nur einen Bruchteil des Produkts verwendet, das bei herkömmlichen Sprühanwendungen erforderlich ist. Erzeuger, die das BVT-System einsetzen, können auch den Wasserverbrauch und den Verbrauch fossiler Brennstoffe erheblich senken.

Expansion für 2020 schreitet voran!

Mit der heutigen News leitet Bee Vectoring (WKN A14WDZ) seine weitere Expansion im Jahr 2020 ein. Durch den nachweisbaren Erfolg der selbst entwickelten Technologie, erhält das Unternehmen bereits jetzt schon Anfragen von Erzeugern mit weitaus größeren Anbauflächen für die nächste Saison.

Eine Vervielfachung des Umsatzes und Gewinns in den nächsten Jahren ist unserer Meinung nach vorprogrammiert. Daher ist auch bei der Bewertung der Bee Vectoring (WKN A14WDZ) noch viel Potenzial nach oben gegeben. Wir erwarten weitere News in den nächsten Wochen, die den Kurs weiter anziehen lassen dürften.

Die Bewertung des Unternehmens ist immer noch günstig! Wir vergeben weiterhin eine klare Kaufempfehlung!



2019 erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte - Weitere Expansion für 2020 geplant!

In den letzten Wochen und Monaten haben wir Ihnen von der revolutionären Technologie unseres Top Picks für ökologischen Pflanzenschutz Bee Vectoring (WKN A14WDZ) berichtet. Für das Unternehmen war 2019 das bisher erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Nach langjähriger Entwicklung der Vectoring Technologie und nach einem langjährigen Untersuchungsprozess wurde das Verfahren im letzten Jahr von der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA freigegeben und der kommerzielle Vertrieb des Produktes konnte beginnen.

Bedenkt man, dass die Zulassung erst Ende August 2019 erfolgte, so ist die Entwicklung, die das Unternehmen seitdem genommen hat, schlichtweg atemberaubend. Hier eine kurze Zusammenfassung:

1. Erzeugerabkommen mit Erdbeerproduzenten in Florida. Alle vorgesehenen Kapazitäten ausverkauft!

2. Erzeugerabkommen mit Blaubeerproduzenten in Georgia. Erst vor kurzem konnten 10 neue Verträge abgeschlossen werden. Weitere Expansion in mehrere US Bundesstaaten bereits in Planung

3. Zusätzliche Ausnahmegenehmigung der EPA - BEEs Pflanzenschutz wurde als absolut unbedenklich eingestuft. Die damit behandelten Produkte müssen nicht noch einem zusätzlich Prüfprozess unterzogen werden und können gleich nach der Ernte von den Landwirten verkauft werden.

4. Auszeichnung der Landwirtschaftsbranche für Innovation und das beste Ausbringungssystem für Pflanzenschutz 2019 erhalten

5. Neue Produktentwicklungen: Bee Vectoring (WKN A14WDZ) hat seine Technologie so angepasst, dass auch ökologische Pflanzenschutzmittel von Drittanbietern damit ausgebracht werden können. Somit kann die BEE Technologie auch auf andere Nutzpflanzen, wie z.B. Sonnenblumen, in Zukunft angewendet werden

6. Neues Patent für ein computergestütztes Ausbringungssystem für Honigbienen ermöglicht den Einsatz der Technologie weltweit!

Wie Sie sehen können hat Bee Vectoring (WKN A14WDZ) seine Hausaufgaben im letzten Jahr mit Bravour gemeistert. Dies wird sich vor allem in diesem Jahr 2020 niederschlagen, da einerseits die jetzigen Erzeuger die Technologie auf ihren gesamten Anbauflächen verwenden werden und durch den Erfolg weitaus mehr Erzeuger hinzukommen. Wir rechnen daher mit einem stetig steigenden Umsatzplus. Vor allem, wenn Bee Vectoring (WKN A14WDZ) die Zulassung seiner Technologie auch in Mexiko erhalten wird.

Auch durch das neu entwickelte Patent stehen Möglichkeiten für eine Expansion nach Europa dem Unternehmen offen. Nimmt man das Wachstum der letzten Wochen als Maßstab, sind wir mehr denn je der Überzeugung, dass Bee Vectoring (WKN A14WDZ) einen immer größeren Einfluss auf die weltweite Landwirtschaftsindustrie nehmen wird.

Wir rechnen daher mit wegweisenden News in den kommenden Wochen und sind gespannt wie rasant sich die Entwicklung unseres Top Picks für ökologischen Pflanzenschutz fortsetzen wird.

Neues Patent macht weltweite Expansion möglich! Diese Aktie verändert die konventionelle Landwirtschaft für immer!



Vor kurzem gab unser Top Pick für ökologischen Pflanzenschutz Bee Vectoring (WKN A14WDZ) einen Meilenstein für die zukünftige Entwicklung der Firma bekannt. Durch die Patentanmeldung der neusten computergestützten Version seines Honigbienen-Ausbringungssystems ist es für das Unternehmen jetzt möglich weltweit zu expandieren und Nutzpflanzen in allen Märkten zu bedienen.

Hierzu muss man wissen, dass die bisher überwiegend eingesetzten Hummeln unter anderem in den westlichen US-Bundesstaaten nicht überall zugelassen sind. Durch die Entwicklung und Patentanmeldung des Ausbringungssystems mit Honigbienen kann Bee Vectoring (WKN A14WDZ) nun die Marktreichweite bei blühenden Nutzpflanzen zu 100 % abdecken. Dies umfasst Kulturpflanzen mit hohen Erträgen wie z. B. Mandeln, Sonnenblumen und Äpfel sowie hochwertige Kulturpflanzen wie z. B. Blaubeeren, Melonen, Erdbeeren und Himbeeren.

Über ein Drittel aller Agrarprodukte sind von der Bestäubung durch Honigbienen abhängig. Weltweit werden ca. 91 Millionen Bienenvölker eingesetzt. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) kann durch das neue computergestützte System eine dosierte und gleichmäßige Abgabe von Pflanzenschutzmitteln an Nutzpflanzen mittels handelsüblicher Honigbienen gewährleisten.

Hier können Sie das neue System im Einsatz sehen

Für die Landwirte bietet sich dadurch die Möglichkeit, auf ein kostengünstiges, stark zielgerichtetes System zur Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel zurückgreifen zu können. Nur noch mal zur Verdeutlichung die Menge an Pflanzenschutzmittel, die durch das Bee Vectoring (WKN A14WDZ) System eingesetzt werden muss, entspricht ungefähr 1 % der Menge bei konventionellen Sprühanwendungen.

Grenzenlose Umsatzmöglichkeiten durch neues Patent



Zieht man die nackten Zahlen zu Hilfe, so beläuft sich der Markt zur Bestäubung von Freilandnutzpflanzen allein in den USA auf über 20 Milliarden Dollar. Allein in Kalifornien gibt es fast eine Million Acre mit Mandelbäumen, die jedes Jahr auf ungefähr eine Million Honigbienenvölker angewiesen sind. Dieses neue Ausbringungssystem mittels Honigbienen stellt zusammen mit Bee Vectorings (WKN A14WDZ) geschützten Pflanzenschutzmitteln eine bedeutende Marktchance für das Unternehmen mit seinem eigenen biologischen Produkt und anderen Partnern dar.

Bee Vectoring (WKN A14WDZ) denkt allerdings schon einen Schritt weiter. Weltweit wurden über 65 Patente erteilt, die Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien abdecken.

Entsprechend zufrieden zeigte sich daher auch CEO Ashish Malik und sagte:

"Gesicherte Patente schützen den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. Da die meisten Unternehmen es vorziehen, mit firmeneigenen und patentgeschützten Technologien zu arbeiten, können wir unverzichtbare Partnerschaften mit denjenigen entwickeln, die daran interessiert sind, unser System den Erzeugern weltweit vorzustellen, und so unsere Geschäftstätigkeit schnell und effizient skalieren."

Wichtiger Meilenstein für nachhaltiges Unternehmenswachstum

Durch das neue Patent ist Bee Vectoring (WKN A14WDZ) ein wahrer Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens gelungen. Jetzt stehen alle Möglichkeiten offen, den Markt für Pflanzenschutz weltweit zu revolutionieren. Immer mehr Erzeuger (Blaubeeren und Erdbeeren, wir berichteten) in den USA sind von der Wirksamkeit der Technologie überzeugt. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) kann sein System auf jegliche Nutzpflanzen, die Honigbienen benötigen, anpassen. Ein riesiger Markt wartet also darauf, bedient zu werden. Und das alles exklusiv geschützt durch das neu eingereichte Patent.

Erst vor kurzem haben wir ein kurzfristiges Kursziel von 0,80 Euro ausgegeben. Die heutige News bekräftigt noch einmal unsere Einschätzung. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) ist ein wahres Juwel im Agrarsektor und bietet Investoren die Chance auf außergewöhnliche Rendite!

Unsere Empfehlung bleibt bestehen, diese Aktie ist ein klarer Kauf!



Videobeweis erbracht! - Nachhaltiger Anbau von Lebensmitteln funktioniert - Durch diese revolutionäre Technologie!

. Vielleicht ist es für Sie schwer vorstellbar, dass Bienen zusätzlich zu Ihrer Hauptaufgabe, dem Bestäuben der Pflanzen, diese gleichzeitig vor gefährlichen Krankheiten schützen können und zusätzlich noch den Ertrag erhöhen. Aber meistens sind es die einfachen und simplen Ideen, die eine Technologie so genial machen. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) hatte eine solche Idee und hat diese in einem über 6 Jahre andauernden Prozess zur Marktreife entwickelt.

Nun ist es das eine, in der Theorie über neue Technologien zu sprechen. Wir können Ihnen heute auch endlich diese bahnbrechende und doch so simple Idee von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) live in Aktion vorstellen.

In einer von der BBC produzierten Serie über den notwendigen und überfälligen Wandel unserer Nahrungsmittelindustrie hin zu einer umweltfreundlicheren Herstellung, sehen Sie den Einsatz der Bienen und des von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelten VECTORITE Produkts bei einem Blaubeerproduzenten in Georgia.

Auch dieser bestätigt: Das Produkt funktioniert hervorragend!



LINK zum BBC Video

Daher vergeben wir auch erstmals ein kurzfristiges Kursziel von 0,80 Euro! Zum jetzigen Kurs ist die Aktie eine klare Kaufempfehlung!



Des Weiteren sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass das letzte Unternehmen Agraquest, dass von CEO Ashish Malik mitbetreut wurde, 2012 von Bayer zu einem Preis von 425 Mio. Dollar übernommen wurde. Das entsprach damals dem 25-fachen des Aktienpreises. Ein ähnliches Szenario ist durchaus auch bei Bee Vectoring (WKN A14WDZ) denkbar!

Absatz der Umweltaktie 2019 rasant gestiegen! Neukunden führen zu Verdreifachung der Einsatzfläche! Weiteres Unternehmenswachstum erwartet!

Wie unser Unternehmen für ökologischen Pflanzenschutz Bee Vectoring (WKN A14WDZ) mitteilt, konnten 10 weitere Abkommen mit Blaubeererzeugern im US-Bundesstaat Georgia abgeschlossen werden. Somit kommen noch einmal über 500 Acre Fläche hinzu, auf der das von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte Produkt VECTORITE(TM) mit CR-7 angewendet wird. Eine Verdreifachung der bisherigen Fläche!

Alle bis auf einen Erzeuger sind Erstanwender und "testen" die von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte Technologie in dieser Blaubeersaison 2020 auf einem Teil ihrer konventionellen und biologischen Felder. Bereits in der darauffolgenden Vegetationsperiode wird sich dieser Anteil aber deutlich erhöhen, so dass sich die Fläche auf bis zu 1.500 Acre ausweiten kann. Das wären immerhin schon 10% der gesamten Anbaufläche im ganzen Bundesstaat Georgia!

Wachstumsstrategie durch herausragende Technologie und Betreuung



Bee Vectoring (WKN A14WDZ) hat sich beim Abschluss der Erzeugerabkommen nur die Besten und Einflussreichsten Landwirte der jeweiligen Region ausgesucht. Diese werden gerade beim erstmaligen Einsatz der Bienen intensiv von Mitarbeitern vor Ort betreut, um so eine größtmögliche Wirksamkeit und Qualität der Technologie gewährleisten zu können. Ziel ist es, eine so große Kundenzufriedenheit zu schaffen, dass in der kommenden Saison zusätzliche Erzeuger Bee Vectoring's (WKN A14WDZ) einzigartige Technologie anwenden.

Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring sagte hierzu:

"Unsere Wachstumsstrategie auf dem Blaubeermarkt umfasst drei Hauptaktivitäten: Erstmalige Marktdurchdringung, Kundenbindung und Erweiterung durch außergewöhnlichen Kundenservice sowie wirksame Nutzung der ersten Erfahrungen, um neue Kunden zu gewinnen. . Dies wird unseren Gesamtmarktanteil im ganzen Bundesstaat durch Neukundenakquisitionen erhöhen."

Nordwestküste mit weitaus größerem Kundenpotential



Die Blaubeerflächen in Georgia machen ungefähr 17 % der gesamten Anbauflächen in den USA aus. Die Blüte beginnt hier im Februar. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) denkt hier schon weiter und möchte sich die unterschiedlichen Vegetationsperioden landesweit zu Nutze machen. So befinden sich im Nordwesten des Landes in den Bundesstaaten Michigan, Oregon und Washington mit 45.000 Acre Anbaufläche knapp die Hälfte der landesweiten Blaubeerfelder.

Das Unternehmen erwartet auch hier in Kürze erste Abkommen mit lokalen Erzeugern.

CEO Ashish Malik ist davon überzeugt:

"Mit der US-amerikanischen EPA-Zulassung im vergangenen Sommer hat für uns die Gelegenheit zur Eroberung eines signifikanten Marktanteils im Blaubeeranbau in den USA gerade begonnen. . Als Nächstes werden wir unsere Vertriebsanstrengungen in den Pacific Northwest (US-Bundesstaaten Oregon und Washington) und nach Michigan ausdehnen, wo die Saison bald beginnt. In den nächsten Wochen erwarten wir mehrere neue Bestellobligo."

Rasantes Entwicklungstempo beeindruckt



Die rasante Entwicklung von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) setzt sich nahtlos fort. Für das, was das Unternehmen allein in den letzten Wochen an Erfolgen nachzuweisen hat, brauchen andere mehrere Jahre.

Von dem Erhalt der Lizenz durch die amerikanische Umweltbehörde EPA, den Erzeugerabkommen mit Blau- und Erdbeerhändlern und der erhaltenen Auszeichnung durch die Agrarbranche, ist Bee Vectoring (WKN A14WDZ) unserer Meinung nach eine einzige Erfolgsstory.

Man kann davon ausgehen, dass für das nächste Jahr bei diesem Tempo noch weitaus mehr Erfolge erzielt werden können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis zusätzliche Erzeugerabkommen abgeschlossen werden, zusätzliche Produkte eingeführt werden und neue Expansionen nach Mexiko oder auch Europa erfolgen. Bereits jetzt hat sich Bee Vectoring (WKN A14WDZ) ein großartiges Standing innerhalb der Agrarbranche erarbeiten können!

Wir gehen daher von einem weiter steigenden Kurs in den nächsten Wochen aus. Die Möglichkeit, dass ein großer Agrarkonzern sich diese Technologie schnappen wird, ist immer gegeben.

Unsere Empfehlung bleibt bestehen, diese Aktie ist ein klarer Kauf!

Neues Produkt bei DER Umweltaktie 2019 - Große Markt- und Einnahmemöglichkeiten geschaffen!



Hervorragende Neuigkeiten bei der Umweltaktie 2019, Bee Vectoring (WKN A14WDZ). Wie das Unternehmen erst vor Kurzem bekannt gab, wurden Labortest mit sechs biologischen Pflanzenschutzprodukten von Drittanbietern erfolgreich abgeschlossen. Hierbei konnte sichergestellt werden, dass die Produkte zusammen mit dem von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelten Vectorite Pulver kombiniert und damit mittels Bienen an die Pflanzen ausgebracht werden können.

Vereinfacht gesagt, ist es jetzt möglich bereits bestehende biologische Pflanzenschutzmittel anderer Firmen mit Hilfe von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) sehr viel effektiver einzusetzen!

Neuer Markt und zusätzliche Einnahmen

Bee Vectoring (WKN A14WDZ) schafft sich dadurch zusätzliche Einnahmequellen in einem noch größeren Markt durch Behandlung von weiteren Kulturpflanzen. In Kombination mit den biologischen Produkten der Drittanbieter und dem eigens entwickelten CR-7 Produkt, entsteht gleichzeitig Schutz vor mehreren Schädlingen sowie ein höherer Ertrag für die Erzeuger.

Für Bee Vectoring (WKN A14WDZ) bedeuten die erfolgreichen Test einen wichtigen Schritt dahin, sich viel breiter im 20-Milliarden schweren Markt für ökologischen Pflanzenschutz aufstellen zu können. Das Unternehmen hat dadurch die Möglichkeit, nicht nur sein eigenes Produkt zu verkaufen, sondern auch bereits bestehende Produkte anderer Hersteller mit seiner revolutionären Ausbringungstechnologie durch Bienen anzubieten. Das heißt es gibt viel mehr Erzeuger, für die die Technologie von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) interessant werden wird.

Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) sagte zur neuen Produkteinführung:

Alle Produkte sind im Handel erhältlich und bereits in den USA oder in der Europäischen Union registriert. Die Partnerunternehmen sind interessiert daran, wie effektiv ihre Produkte mittels unseres hocheffizienten und umweltfreundlichen Ausbringungssystems verteilt werden können. Diese Produkterweiterungen werden BVT helfen, ihren Anteil am 20-Milliarden-Dollar-Markt für Bee Vectoring, Blattapplikationen und Saatgutbehandlung signifikant zu erhöhen.

Die heutige News im Detail:

Durch Bee Vectorings (WKN A14WDZ) Ausbringungssystem werden die Biologika von Drittanbietern diese Pflanzenprobleme im Vergleich zu herkömmlichen Sprühanwendungsverfahren viel präziser und natürlicher kontrollieren.

Bee Vectorings (WKN A14WDZ) natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem verwendet kommerziell gezüchtete Bienen, um das Produkt direkt zu den Blüten zu bringen (das Verfahren des Bee Vectoring), was weniger Abfall und eine viel höhere Effizienz bedeuten. Die Erzeuger würden hinsichtlich des Pflanzenschutzes und Ertrags profitieren und den Einsatz chemischer Pestizide durch herkömmliche Sprühanwendungen weiter reduzieren.

Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass sie viel weniger Produkt verwenden und somit Kosten einsparen können, da Bee Vectoring nur einen Bruchteil (in der Regel weniger als 2 %) dessen verwendet, was für eine Sprühanwendung benötigt wird.

Die Blüte ist der primäre Eintrittspunkt für viele Krankheiten und Insekten, wodurch die Blüte der ideale Ort für die Beimpfung der Pflanze mit Wirkstoffen ist. Beim Bee Vectoring werden Schutzmittel kontinuierlich (und natürlich) während der gesamten Blütezeit ausgebracht - viel präziser als beim periodischen Sprühen, das einige Blüten vollständig verfehlen kann.

Durch Kombination mehrerer Schutzprodukte können die Erzeuger den Wasserverbrauch und den Verbrauch fossiler Brennstoffe weiter senken (indem weitere Sprühanwendungen vermieden werden). Das Bee Vectoring (WKN A14WDZ) System ist somit eine Option, die zwei Hauptkriterien erfüllt: Exzellenter Pflanzenschutz für höhere Erträge, die gut für das Geschäft sind, und eine umweltfreundliche, nichttoxische Lösung, die gut für Verbraucher und den Planeten ist.

Alles Ausverkauft! Nachfrage erfüllt alle Erwartungen! Großes Umsatzplus für 2020 geplant! Aktie weiter im Aufwind!

Wie unser Top-Pick für ökologischen Pflanzenschutz Bee Vectoring (WKN A14WDZ) bekannt gegeben hat, wurden alle für den Erdbeermarkt in Florida bereitgestellten Produkte des eigens entwickelten VECTORITE (TM) mit CR-7 verkauft. Mehrere erstklassige Produzenten werden die Technologie auf insgesamt 150 Acre Fläche ihrer konventionellen und ökologischen Felder einsetzen.

Die Produkte wurden im Vorfeld von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) auf die Bedürfnisse der Erdbeererzeuger angepasst. So wurden bereits vor einigen Monaten Bienenvölker gezüchtet, um zu gewährleisten, dass für die aktuelle Erdbeersaison starke, gesunde Bienen zur Bestäubung der Blüten verfügbar sind. Des Weiteren stellt Bee Vectoring (WKN A14WDZ) durch eine professionelle Betreuung der Erzeuger sicher, dass die Einführung des neuen Systems reibungslos funktioniert. So kann eine optimale Kundenbindung aufgebaut werden und die Chancen sind groß, die Erzeuger für zukünftige Anbausaisons zu halten.

Große Unterstützung für Erdbeererzeuger in Florida

Die Erdbeererzeuger in Florida haben in den letzten Jahren mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Zum einen sind durch das Klima die Pflanzen vermehrt von Krankheiten in Mitleidenschaft gezogen worden. Zum anderen drücken billige Importe von Erdbeeren aus Mexiko den Preis.

Durch die Hilfe von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) haben die Erzeuger eine Lösung für beide Herausforderungen erhalten. Die Technologie schützt sicher vor Krankheiten und erhöht zeitgleich die Erträge und die Qualität der Ernte.

Kein Wunder also, dass angesichts dieser Vorteile viele Erzeuger bereits für die nächste Saison die von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte Technologie angefragt haben. Das Unternehmen geht daher von einem großen Umsatzzuwachs für 2020 aus. Auch auf dem Markt für Blaubeeren macht Bee Vectoring (WKN A14WDZ) große Fortschritte wie CEO Ashish Malik erläutert:

"Angesichts der wachsenden Nachfrage erwarten wir, dass die Zuteilungen für den Erdbeermarkt in Florida für die kommenden Saisons laut Prognosen fortschreitend steigen werden. Unser Team kommt auf unserem zweiten kommerziellen Markt für Blaubeeren weiter voran. Wir freuen uns darauf, Ihnen in den nächsten Wochen weitere Neuigkeiten mitzuteilen."



Wir sind der Überzeugung, dass Bee Vectoring (WKN A14WDZ) im nächsten Jahr einen gewaltigen Wachstumsschub erfahren wird. Durch den nachweisbaren Erfolg der selbst entwickelten Technologie, erhält das Unternehmen bereits jetzt schon Anfragen von Erzeugern mit weitaus größeren Anbauflächen für die nächste Saison.

Eine großer Umsatz- und Gewinnzuwachs im nächsten Jahr scheint sicher zu sein. Daher entspricht auch die aktuelle Bewertung bei weitem noch dem, was Bee Vectoring (WKN A14WDZ) tatsächlich wert ist.



Einstieg in Milliarden Dollar Markt! Rasantes Wachstum bringt neue Umsätze und treibt Kurs in neue Höhen!



Unser Top-Pick für ökologischen Pflanzenschutz Bee Vectoring (WKN A14WDZ) veröffentlichte heute äußerst positive News zur zukünftigen Unternehmensentwicklung. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) ist es gelungen, zwei neue Kunden aus dem milliardenschweren nordamerikanischen Blaubeersektor zu gewinnen. Bereits zur nächsten Saison 2020 werden die kommerziellen Blaubeererzeuger die Technologie von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) für ihre Anbauflächen nutzen.

Nordamerikanischer Blaubeermarkt über 1 Milliarde schwer!

Der nordamerikanische Blaubeermarkt macht 54 % der globalen Blaubeerernte aus und hat insgesamt einen Wert von über 1 Milliarde Dollar. Als erste Kunden im riesigen Markt der Blaubeererzeuger konnte Bee Vectoring (WKN A14WDZ) Erzeugerabkommen mit gleich zwei Blaubeerproduzenten im US-Bundesstaat Georgia erzielen.

Diese werden das von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte Produkt VECTORITE (TM) mit CR-7 auf über 250 Acre Land verwenden, das von Bienen auf natürliche Weise an die Pflanzen ausgebracht wird. So können die Blaubeererzeuger auf chemische Pestizide nahezu verzichten, was zusätzlich auch den Wasserverbrauch und den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert.

Das von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickeltet natürliche Fungizid CR-7 ist absolut umweltfreundlich und hat erst vor kurzem eine Ausnahmegenehmigung von der amerikanischen Umweltbehörde EPA erhalten. Dadurch müssen die erzeugten Produkte, in dem Fall die Blaubeeren, nach der Ernte nicht noch einmal zusätzlich auf Rückstände untersucht werden und können sofort weiterverkauft werden.

Ein weiterer Vorteil des Einsatzes des CR-7 Fungizids ist die direkte Einbringung in die Blaubeerblüten, die den Ertrag und Schutz vor Krankheiten erhöht. Bei Tests konnten die Blaubeererzeuger einen größeren Fruchtansatz (mehr Beeren pro Stiel) und größere Beeren erzielen, so dass sie bis zu 29 % mehr Ertrag erwirtschaften konnten.

Wachstum des Unternehmens in vollem Gange!

Bee Vectoring (WKN A14WDZ) ist derzeit in Gesprächen mit 10 weiteren Blaubeererzeugern und erwartet zusätzliche Abschlüsse von Erzeugerabkommen in den nächsten Wochen!

Entsprechend zufrieden zeigt sich CEO Ashish Malik von der bisherigen Entwicklung seines Unternehmens und sagt:

"Unsere Vertriebsstrategie ermöglicht eine kontrollierte, schrittweise Einführung mit hoch qualifiziertem Personal, das das Vertrauen der Erzeuger stärkt und eine vorbildliche Erfahrung garantiert. In den vergangenen Saisons haben wir festgestellt, dass die Erzeuger BVT im dritten Jahr auf der gesamten Anbaufläche verwenden. Auch benachbarte Erzeuger geben häufig Bestellungen auf. Wenn wir also bereits zu Beginn des Einführungszyklus Verkaufszusagen erhalten, so sind wir sehr zufrieden damit, da wir in den zukünftigen Saisons einen Multiplikatoreffekt erwarten."

Bee Vectoring (WKN A14WDZ) treibt die Expansion des Unternehmens weiter sehr stark voran. Nach der abgeschlossenen Vereinbarung mit Erdbeererzeugern in Florida, folgen nun auch Kunden aus dem milliardenschweren Blaubeermarkt Nordamerikas.

Das Unternehmen wird dadurch steigende Einnahmen und Erlöse für das Geschäftsjahr 2020 erzielen können. Da weitere Kunden bereits in den Startlöchern stehen, gehen wir davon aus, dass sich der Kurs in den kommenden Wochen weiter positiv entwickeln wird!

Nutzen Sie daher jetzt die Chance, sich noch zu positionieren!

Erneuter Ritterschlag! - Ökologischer Pflanzenschutz erhält weitere Zulassung durch EPA - Nachfrage von Erzeugern wird sich drastisch erhöhen!

Wie unser Unternehmen für ökologische Pflanzenschutzmittel Bee Vectoring (WKN A14WDZ) vor kurzem bekannt gab, hat die vom Unternehmen entwickelte und vollkommen ökologische Pflanzenschutz Technologie VECTORITE sowie das enthaltene Mittel CR-7 eine neue Ausnahmenregelung der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA erhalten. Diese besagt, dass Lebensmittel, die durch BVT's Technologie behandelt wurden, keinerlei Prüfung auf Rückstände nach der Ernte unterzogen werden müssen. Die Landwirte können so einen schnelleren Verkauf ihrer Ernte durchführen, ohne irgendwelche nachträglichen Untersuchungsergebnisse abwarten zu müssen.

Im Klartext heißt das: Bee Vectorings (WKN A14WDZ) ökologischer Pflanzenschutz ist absolut unbedenklich für Menschen, Tiere und Umwelt und hinterlässt keinerlei Rückstände!



Die Nachfrage von Landwirten und Lebensmittelerzeugern nach genau dieser Technologie dürfte sich durch diese Meldung drastisch erhöhen. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) rechnet mit signifikanten Vertriebsabschlüssen und großen Umsatzsteigerungen in den nächsten Wochen!



Bee Vectorings (WKN A14WDZ) CEO Asish Malik wies zudem noch auf einen weiteren Vorteil der Technologie hin, die in Zukunft die Bewertung des Unternehmens explodieren lassen könnte. Er sagte:

"Diese zusätzliche EPA-Regelung wird sich auch positiv auf die Marktexpansionsstrategien von BVT auswirken, die Zulassungen in anderen wichtigen globalen Märkten, sprühbare Produktformulierungen und Anwendungen bei neuen Anbaukulturen einschließen, wo eine Null-Toleranz wie z. B. bei Cannabis eine wesentliche Forderung ist."

Sollten die aktuell durchgeführten Test von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) zur Anwendung auf Cannabis Pflanzen erfolgreich sein, reden wir hier von einem Milliarden Dollar Markt, der nur darauf wartet von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) bedient zu werden!

Sie sehen die aktuelle Bewertung von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entspricht in keiner Weise dem großen Potential was dieses Unternehmen besitzt. Sie haben daher jetzt die Chance bei dieser großartigen Story dabei zu sein. Nutzen Sie diese, bevor eines der großen Agrarunternehmen hier zuschlägt!

Die heutige News im Detail:

Wie bereits erwähnt, hat die amerikanische Umweltschutzbehörde eine weitere Ausnahmeregelung für die von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte VECTORITE Technologie und deren Wirkstoff CR-7 erteilt.

Hierbei geht es darum, dass nicht wie bei vielen chemischen Pestiziden die Ernteprodukte auf gesundheitsschädigende Rückstände untersucht werden müssen.

Für Pflanzenschutzmittel, die eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, werden Rückstandstoleranzen festgelegt. Produkte ohne Ausnahmeregelung für die Rückstandsüberprüfung tragen das Risiko in sich, dass irgendwo entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette (Großhändler, Einzelhändler, Lebensmittelunternehmen, die verpackte oder verarbeitete Lebensmittel verkaufen, sowie Endverbraucher) bei einer Prüfung ein Rückstand die Sicherheitsgrenze überschreitet und so zu einer Ablehnung und einem Rückruf der Produkte führen kann. Alle diese Stakeholder sind über chemische Rückstände auf Lebensmitteln zunehmend besorgt.

Kurz gesagt, dies ermutigt die Erzeuger, Produkte wie CR7 zur Anwendung an ihren Anbaukulturen auszuwählen. Damit verringern sie das Risiko, was wiederum die Einführung des BVT-Systems beschleunigen dürfte.

Das Produkt von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) bietet eine hohe Sicherheit für den Menschen. Nahrungsmittelerzeuger können daher ihre Ernte schneller verkaufen und müssen keine Angst vor nachträglichen Rückrufen aufgrund nachträglicher Toleranzprüfungen haben.

Die Toleranzfreistellungsentscheidung gilt für alle zugelassenen Endverbrauchsprodukte auf CR7-Basis. Dies umfasst VECTORITE mit CR7 für die Ausbringung mittels Bienen und zukünftige Produkte, die derzeit von BVT für die Ausbringung mittels herkömmlicher Blattspray-, Bodenberieselungs- oder als Samenbeschichtungsmethoden entwickelt werden.

Erster kommerzieller Umsatz durch Erzeugerabkommen gesichert!



Unser Geheimtipp unter den Öko-Aktien Bee Vectoring Technologies International (WKN A14WDZ) konnte bereits über 50 % Kurssteigerung erzielen. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass es das erste kommerzielle Erzeugerabkommen nach der Zulassung durch die US Umweltbehörde abgeschlossen hat. Die Sizemore Farm, ein erstklassiger Erzeuger für Erdbeeren in Florida, wird für die jetzt beginnende Erdbeersaison das von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte und patentierte Vectorite CR-7 System zusammen mit dem von Bee Vectoring entwickelten Ausbringungssystem mittels Bienen verwenden.

Große Umsatzsteigerung im nächsten Jahr erwartet!



Die Vereinbarung sieht vor, dieses Jahr ca. 62 Hektar Erdbeeren mit dem Vectoring System zu bewirtschaften. Doch bereits im nächsten Jahr soll die gesamte Anbaufläche von 600 Hektar komplett durch das von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) entwickelte System abgedeckt werden. Dies würde nochmal eine erhebliche Umsatzsteigerung gegenüber dieser Saison zur Folge haben!

Generell ist das Ziel von Bee Vectoring (WKN A14WDZ ) die Landwirte zuerst mit der Ausbringung des Vectorite auf einen kleineren Teil der Anbaufläche zu überzeugen und dann die Zusammenarbeit auf die gesamte Anbaufläche auszuweiten.

Die Sizemore Farm hat bereits im letzten Jahr den Ertrag der von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) behandelten Flächen um über 27 % steigern können. Das alles im Einklang mit einer umweltfreundlichen Herstellung mit weniger verwendeten Sprühchemikalien und weniger Wasserverbrauch.

Gespräche mit weiteren Kunden laufen bereits!



Wir sind davon überzeugt, dass Bee Vectoring (WKN A14WDZ) jetzt so richtig durchstarten wird. CEO Ashish Malik stellt in der heutigen News weitere Abkommen mit landwirtschaftlichen Erzeugern in Aussicht. Weitere Umsatzsteigerungen bereits in diesem Geschäftsjahr sind mehr als wahrscheinlich! Es ist daher abzusehen, dass sich die Bewertung des Unternehmens in den nächsten Wochen drastisch erhöhen wird.

Nutzen Sie daher jetzt noch die Chance, um bei dieser einmaligen Story dabei zu sein!

Die heutige News im Detail:

Florida ist der zweitgrößte Markt für Erdbeeren in den USA mit über 300 Millionen USD Umsatz jährlich. Laut John Sizemore, Besitzer der Farm in vierter Generation, steigt die Nachfrage der Verbraucher nach Bio Erdbeeren immer weiter an. Das bedeutet für ihn die Reduzierung von Chemikalien im Anbauprozess. Da in Florida das Klima für den Anbau von Obst und Gemüse eine große Herausforderung darstellt, ist das natürliche Pflanzenschutzsystem von Bee Vectoring (WKN A14WDZ) für ihn die Zukunft, um ökologisch unbedenkliche Bio Produkte herstellen zu können.

Die Sizemore Farm ist einer der größten und anerkanntesten Erzeuger für Erdbeeren in Florida. Bee Vectoring (WKN A14WDZ) wird den Einfluss der Sizemore Farm auf die Erdbeerzüchtergemeinde in Florida nutzen, um mit weiteren gleichgesinnten Erzeugern zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen ist bestrebt, das zu einem früheren Zeitpunkt im Sommer bestellte Bienenkontingent vollständig zu verkaufen, damit seine Lieferanten rechtzeitig vor der Erdbeersaison genügend Zeit haben, die Bienenvölker zu vergrößern.

