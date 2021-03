DGAP-Media / 01.03.2021 / 12:00



Börse Hannover: Neuer Lizenznehmer und Vertriebspartner für den Global Challenges Index (GCX)



Hannover, 01. März 2021 - Mit der Ethius Invest Schweiz GmbH setzt ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes Beratungshaus, Vermögensverwalter und Fondsinitiator aus der Schweiz auf das erfolgreiche Nachhaltigkeitskonzept des Global Challenges Index (GCX). Am 01. März 2021 geht der von Ethius Invest initiierte neue Aktien-Publikumsfonds Ethius Global Impact (WKN: A2QCXY / ISIN: DE000A2QCXY8) an den Start. Der Fonds investiert vorzugsweise in die 50 Aktien des GCX, die sich durch ein besonders nachhaltiges Engagement in Verbindung mit einem strengen Auswahlverfahren für den GCX qualifiziert haben. Als Asset Manager für das Fondssondervermögen wurde die ebenfalls in der Schweiz ansässige MRB Vermögensverwaltungs AG mandatiert. Fondsanteile können ab sofort über die Börse Hamburg gehandelt werden.



Neben dem Fondsvertrieb in Deutschland wird Ethius Invest maßgeblich auch den schweizerischen Markt betreuen. Dazu wurde mit der BÖAG Börsen AG ein eigener Kooperationsvertrag unterzeichnet, der Ethius Invest neben dem Fondsvertrieb auch die Gewinnung neuer Lizenznehmer für den GCX ermöglicht. Damit ist der GCX vertriebs- und produktseitig in der gesamten DACH-Region vertreten.



"Auf der Suche nach einem überzeugenden Produkt für unsere Kunden hat uns das Nachhaltigkeitskonzept des Global Challenges Index von Anfang an überzeugt. Wir sehen beste Chancen, den GCX vorzugsweise in der Schweiz platzieren zu können", freut sich Julius van Sambeck, Managing Director und Gründungspartner von Ethius Invest Schweiz.

"270 Prozent Performance des GCX seit Auflage im September 2007 sind der Beleg dafür, dass Rendite und Nachhaltigkeit bestens zusammenpassen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ethius Invest", ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



