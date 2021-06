19:00 | 15.06.2021

Business Wire News: ČSOB Insurance wählt Earnix für die Implementierung personalisierter Verbraucherprodukte und Tarife



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BOSTON und LONDON --(BUSINESS WIRE)--15.06.2021-- Earnix, ein globaler Anbieter von hochentwickeltem Rating, fortschrittlicher Preisgestaltung und Produktpersonalisierungslösungen für Versicherer und Banken, wurde von einem der größten Bank- und Versicherungsinstitute in der Tschechischen Republik, der ÄŒSOB Group ausgewählt, um das personalisierte Analysesystem von Earnix in sein Privatkundengeschäft zu integrieren. Dank hochmoderner Analyseverfahren, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) bietet die 'Personalize-It'-Lösung von Earnix das optimale Produktbündel für Versicherungskunden, gestaltet dabei das Kauferlebnis hochgradig personalisiert und steigert die Kundenzufriedenheit, wobei die Konvertierungs- und Retentionsraten verbessert werden. 'Mithilfe unserer Lösung kann ÄŒSOB Insurance die Personalisierung auf ein höheres Niveau anheben, wobei die Geschäftsziele erreicht und ein Wettbewerbsvorteil auf dem Markt aufrechterhalten werden kann", so Udi Ziv, CEO von Earnix. 'In einer Zeit in der die Käufer mit Dutzenden von Versicherungsoptionen ausgestattet werden, befähigen wir die Versicherer, sich als beste Wahl für die Kunden auf allen globalen Märkten zu positionieren.' JiŒ(TM)í StŒ(TM)elický, CEO von ÄŒSOB Insurance fügte hinzu: 'ÄŒSOB Insurance hat seinen Wettbewerbsvorteil jahrelang mithilfe von Daten und Analysen verbessert. Das Personalisierungssystem von Earnix bedeutet einen Meilenstein für das Unternehmen ÄŒSOB Insurance und verdeutlicht, wie es auch weiterhin vor seinen Wettbewerbern agieren wird, da wir nun maßgeschneidertere Produkte und Raten auf Grundlage unterschiedlicher Bedürfnisse der Kunden auf differenziertere und analytischere Weise anbieten werden. ÄŒSOB Insurance befindet sich in einer starken Position, um den Weg fortzuführen, den das Unternehmen beschreitet, um größere Marktanteile zu erobern und unmittelbar und auf lange Sicht seine Umsatzziele erreichen zu können.' Peter Reynolds, Head of Insurance, International bei Earnix ergänzte: 'Mit Earnix kann ÄŒSOB Insurance nun hochgradig personalisierte Produkte aufgrund eines End-to-End-Einzelsystems sofort liefern und die hohe Nachfrage nach personalisierten Versicherungsangeboten schnell und flexibel befriedigen.' Das einzigartige Einzelplattformangebot von Earnix kombiniert hochgradig personalisierte Produkte, dynamische Preisgestaltung und kontextbezogene Verpflichtung mit der Fähigkeit, Daten zu operationalisieren und eine dynamische Preisgestaltung anzubieten. Durch Kombination von KI mit bewährten analytischen Vorgehensweisen bietet das bewährte einzigartige Analysekonzept von Earnix durch angepasste Raten und Produkte eine solide Personalisierung, wobei Angebote von Wettbewerbern und die Kundennachfrage berücksichtigt werden. Die Lösungen von Earnix wurden für eine rasche Integration in die bestehende technologische Infrastruktur der Versicherer vorkonfiguriert, um die Vorlaufzeit weiter zu verkürzen. ### Über Earnix Earnix ist ein führender Anbieter unternehmenskritischer Systeme für globale Versicherer und Banken. Mithilfe von Earnix können die Kunden Preise und personalisierte Produkte anbieten, die intelligenter, schneller, sicherer und in vollständige Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen sind. Die Kunden von Earnix bieten mehr als 1,4 Milliarden Angebote pro Jahr und profitieren dabei von einem systematisierten und unternehmensweiten Wert mit ultraschneller Investitionsrentabilität. Earnix hat seine Innovationsbestrebungen für Versicherer und Banken seit 2001 mit Niederlassungen in Amerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und Israel weiter vorangetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter earnix.com Über die ÄŒSOB Group ÄŒSOB Group ist ein führender Bankenversicherer in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Bankenversicherungsruppe KBC Group, die ihre Dienste allen Kundengruppen anbietet. Dabei handelt es sich um Einzelhandelsgruppen (Personen) sowie KMU, institutionelle und Firmenkunden. Die ÄŒSOB Group bietet ihren Kunden eine breite Palette an Bank- und Versicherungsprodukten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210615006023/de/ Kontakt:

Katarina Matic

kmatic@montiethco.com

Katarina Matic

kmatic@montiethco.com



