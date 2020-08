3:10 | 03.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. - Designt speziell für Kommunikationsmodule zur Unterstützung der Fahrzeugkonnektivität - TOKIO --(BUSINESS WIRE)--03.08.2020-- ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden 'ABLIC' genannt) hat heute die S-19246-LDO-Regler-Serie für automobile Hochstrom-Anwendungen auf den Markt gebracht. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200802005002/ de/ S-19246-Series, 10V Betrieb & LDO-Regler für den Automobilbereich (Grafik: Business Wire) S-19246-Series, 10V Betrieb & LDO-Regler für den Automobilbereich (Grafik: Business Wire) Ein LDO-Regler ist ein IC mit einer definierten, stabilen Ausgangsspannung. Die neue S-19246-Serie verfügt über einen 10V (12V Spitzenspannung) Eingang, 1,0V bis 6,0V Ausgang, 105 °C Betriebstemperaturbereich, eine Softstart-Funktion (*1) und einen hohen Ausgangsstrom von 2000 mA. Darüber hinaus wird der Standard für automobile ICs AEC(*)-Q100 (*Automotive Electronics Council) erfüllt und PPAP (Production Part Approval Process) unterstützt. Bisher wurden für Kommunikationsmodule mit hohem Ausgangsstrom DC-DC-Wandler (Schaltregler) verwendet. DC-DC-Wandler sind zwar für einen hohen Ausgangsstrom geeignet, erzeugen aber Störungen durch Rauschen und benötigen für ihren Einbau viel Platz.

Die ab heute am Markt verfügbare S-19246-Serie erlaubt einen vergleichbar hohen Ausgangsstrom. Deshalb und auch auf Grund ihres niedrigeren Rauschens sowie der geringeren Anzahl an externen Komponenten ist sie die ideale Lösung für Kommunikationsmodule.

Um einen hohen Ausgangsstrom regeln und gleichzeitig eine hohe zulässige Verlustleistung erreichen zu können, wird der Regler in einem TO-252-5S-Gehäuse mit besonders guter Wärmeableitung geliefert. *1 Softstart-Funktion:

Die Softstart-Funktion erhöht beim Starten und Aktivieren des EIN/AUS-Pins stufenweise die Ausgangsspannung, um einen zu hohen Einschaltstrom oder ein Überschwingen der Ausgangsspannung zu verhindern. Dadurch wird die Gerätesicherheit verbessert. Zusätzliche externe Komponenten zur Stabilisierung werden nicht benötigt, wodurch sich die Gesamtzahl der Komponenten verringert. [Haupteigenschaften] 1. Das IC ist in einem TO-252-5S-Gehäuse mit besonders guter Wärmeableitung untergebracht und liefert einen hohen Ausgangsstrom von 2000mA 2. 10V Eingang/12V Spitzenspannung sowie eine hohe Betriebsspannung erweitern den Anwendungsbereich

3. Die Softstart-Funktion ermöglicht einen sicheren Start 4. Automobilqualität

Die S-19246-Serie hat den Dreifachtemperaturtest (niedrige, normale und hohe Temperatur) bestanden und erfüllt den AEC-Q100-Standard (von der AEC definierte Zuverlässigkeits- und Qualitätstest). Darüber hinaus wird PPAP unterstützt. [Anwendungen]

Konstantspannungsnetzteile für Kommunikationsmodule Einsatz in Kraftfahrzeugen (Karosserie, Scheinwerfer, ITS, Zubehör, Navigationssysteme, Audio-Ausrüstung usw.) [Produktdetails der S-19246-Series]

https://hub.ablic.com/en/products/s-19246 [Website]

https://www.ablic.com/ ABLIC Inc. ist seit dem 30. April 2020 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von MinebeaMitsumi Inc. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200802005002/de/ Kontakt:

ABLIC Inc.

Masae Onuma

pr@ablic.com

https://krs.bz/ablic/m/pr_inquiry_en



